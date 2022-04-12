Украинский омбудсмен рассказала о массовых изнасилованиях в Буче. По ее словам, в подвале одного из домов почти месяц удерживали 25 девочек и женщин

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Буча, 5 апреля 2022 года Felipe Dana / AP / Scanpix / LETA

В условиях войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Россия отрицает свою причастность к военным преступлениям в Украине.

25 девочек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет подвергались регулярным изнасилованиям во время российской оккупации города Буча в Киевской области, утверждает уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Об этом она рассказала The New York Times и «Би-би-си».

По ее словам, 25 женщин держали в подвале одного из домов в Буче в течение 25 дней. Денисова утверждает, что девять жертв сексуального насилия сейчас беременны. «Российские солдаты сказали им, что будут насиловать их так, что им не захочется иметь сексуальные контакты ни с одним мужчиной, чтобы помешать им иметь украинских детей», — сказала украинский омбудсмен.

Людмила Денисова отметила, что сейчас невозможно оценить масштабы сексуальных преступлений, совершенных российскими военными во время оккупации, поскольку не все жертвы изнасилований готовы рассказать о случившемся. Несколько дней назад Денисова заявила, что в Буче пятеро российских военных изнасиловали 14-летнюю девочку, после чего она забеременела; также в городе изнасиловали 11-летнего мальчика.

Газета The New York Times в большом материале о массовых убийствах в Буче привела историю местного жителя Владимира Шепитько. Он рассказал, что после окончания оккупации его племянник нашел в их доме тело женщины с огнестрельным ранением головы. Прибывшие полицейские во время обыска нашли в доме разорванные обертки от презервативов и один использованный презерватив.

«Би-би-си» приводит рассказ жительницы Киевской области, 50-летней Анны, живущей в сельском районе в 70 километрах от Киева. Она утверждает, что 7 марта ее изнасиловал чеченец, воюющий на стороне России. Муж женщины пытался ее защитить и был убит. По словам Анны, ее спасло то, что в дом вошли четверо солдат, которые увели чеченца. Солдаты, спасшие ее, несколько дней прожили в доме Анны. По ее словам, после их ухода она нашла наркотики и «Виагру». Женщина утверждает, что во время оккупации солдаты «накуривались и напивались».

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Буча находилась под оккупацией с первых дней российского вторжения в Украину. Войска России вошли в Бучу 25 февраля, сообщали местные власти. 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города.

После ухода российских войск в Буче обнаружили тела 360 человек, из них более 250 получили огнестрельные и осколочные ранения, а многие умерли от голода, холода и отсутствия врачебной помощи и медикаментов, заявил NYT глава прокуратуры Бучи Руслан Кравченко. В основном, по его словам, погибли мирные жители. Сотрудник городского кладбища сказал изданию, что среди убитых в Буче — только двое украинских военных. По оценке прокурора, в Бучанском районе число погибших может составить не меньше одной тысячи человек.

Жители Бучи и следователи утверждают, что за пытками, изнасилованиями и внесудебными казнями задержанных стоят российские военные, чья база находилась на стекольном заводе в Буче. По словам Руслана Кравченко, на территории завода следователи нашли сервер, который, предположительно, может помочь установить виновных. По словам прокурора, следователи получили данные военных на сотнях страниц. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.