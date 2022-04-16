Минобороны РФ опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ с моряками затонувшего крейсера «Москва» В начале ролика, где могли оглашать численность экипажа, нет звука

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В Севастополе главнокомандующий военно-морского флота адмирал Николай Евменов и командование Черноморского флота встретились с экипажем ракетного крейсера «Москва». Сообщение об этом опубликовали телеграм-канал Минобороны РФ и телеканал «Звезда».

Во время встречи Евменов заявил, что «традиции гвардейского ракетного крейсера „Москва“ будут бережно сохранены и продолжены так, как это всегда было принято в ВМФ».

Пресс-служба ведомства и телеканал также опубликовали видео со встречи. В телеграм-канале ролик длится 26 секунд, звук в нем отсутствует. В первой части видео «Звезды» слова присутствующих не слышны из-за шума, во второй — с Евменов выступает с заявлением, из которого можно сделать вывод, что в состав экипажа крейсера входят срочники.

«Личный состав крейсера „Москва“ находится в основном в пункте базирования — в городе-герое Севастополь. Офицеры, мичманы, личный состав контрактной службы будут продолжать службу на военно-морском флоте. Личный состав срочной службы в соответствии с законом с мая по июль месяц будет уволен и убудет к постановке на воинский учет», — говорит адмирал.

При этом о точной численности экипажа корабля на момент его затопления или записи видео, а также о том, есть ли погибшие или пострадавшие в результате происшествия, не сообщается.

Как отмечает «Новая газета. Европа», на первых кадрах, где звука нет или слова неразборчивы, происходит развод личного состава. Во время этой процедуры командир обязан доложить о численности состава, сообщить сколько человек присутствуют в строю, сколько выбыло, в том числе в результате ранения или гибели.

«Таким образом, данные о числе выживших моряков крейсера „Москва“ остаются неизвестны», — пришли к выводу журналисты. В свою очередь насчитал в ролике около 100 моряков.

Кроме того, на первых кадрах видео появляется командир крейсера Антон Куприн, пишет «Новая газета». Накануне в официальном телеграм-канале Госпогранслужбы Украины со ссылкой на российское военное ведомство заявили о его смерти. Телеграм-канал «Можем объяснить» также заметил, что в видео нет командующего Черноморским флотом Игоря Осипова, которого, по данным украинских СМИ и телеграм-каналов, арестовали. Официального подтверждения этой информации нет.

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Флагман Черноморского флота крейсер «Москва» затонул при буксировке во время шторма, сообщило Минобороны РФ 14 апреля. Перед этим, согласно заявлениям ведомства, на корабле по до сих пор неустановленной причине произошел пожар и взрыв боезапаса.

Украинские сторона заявляла, что возгорание на крейсере произошло после того, как его атаковали украинскими противокорабельными ракетами «Нептун» (завод по их производству был разбомблен 15 апреля). Этой же версии придерживаются в США, говорил Reuters неназванный высокопоставленный американский чиновник.

Сколько моряков в момент происшествия находились на борту, неизвестно. По данным Минобороны РФ, всего на корабле может быть до 680 членов экипажа. При этом в разные годы российские СМИ сообщали, что экипаж крейсера состоит из 416 или 510 человек.

Российские военные говорили, что экипаж был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота. Источник ТАСС заявлял, что моряков доставили в Севастополь. 15 апреля в городе состоялась церемония прощания с крейсером. На одном из траурных венков журналисты заметили ленту с надписью «Кораблю и морякам».

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Затонул флагман Черноморского флота — крейсер «Москва». Его потеря может серьезно ослабить защиту кораблей, участвующих в войне В Украине заявили о ракетном ударе, в России — о пожаре и детонации боезапаса

Чем грозит потеря «Москвы»

Затонул флагман Черноморского флота — крейсер «Москва». Его потеря может серьезно ослабить защиту кораблей, участвующих в войне В Украине заявили о ракетном ударе, в России — о пожаре и детонации боезапаса

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