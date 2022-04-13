Власти Украины заявили о ракетном ударе по крейсеру «Москва»

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Власти Украины утверждают, что военные атаковали российский ракетный крейсер «Москва» — флагман Черноморского флота.

Как сообщил глава администрации Одесской области Максим Марченко, крейсер атаковали противокорабельными ракетами «Нептун» и корабль получил «очень серьезные повреждения».

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что на корабле начался пожар. « . Не можем понять, что произошло. То ли два матроса покурили не в том месте. То ли нарушили в очередной раз какие-то меры безопасности. <…> Как , так „Москве“ не повезло», — сказал он.

Арестович и Марченко отметили, что крейсер «Москва» участвовал в операции у острова Змеиный в Одесской области и именно с ним связана фраза «Русский военный корабль, иди *****!».

В министерстве обороны России пока не комментировали информацию украинской стороны.

Еще о «русском военном корабле» Украина объявила о захвате российскими военными острова Змеиный в Черном море и гибели там 13 пограничников Советник главы МВД выложил запись, где украинцы отказываются сдаться (нецензурно)

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