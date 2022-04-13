Власти Украины заявили о ракетном ударе по крейсеру «Москва»
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Власти Украины утверждают, что военные атаковали российский ракетный крейсер «Москва» — флагман Черноморского флота.
Как сообщил глава администрации Одесской области Максим Марченко, крейсер атаковали противокорабельными ракетами «Нептун» и корабль получил «очень серьезные повреждения».
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что на корабле начался пожар. «510 человек на борту. Не можем понять, что произошло. То ли два матроса покурили не в том месте. То ли нарушили в очередной раз какие-то меры безопасности. <…> Как Белгороду не везло, так „Москве“ не повезло», — сказал он.
Арестович и Марченко отметили, что крейсер «Москва» участвовал в операции у острова Змеиный в Одесской области и именно с ним связана фраза «Русский военный корабль, иди *****!».
В министерстве обороны России пока не комментировали информацию украинской стороны.