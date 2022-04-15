Под Киевом разбомбили завод по производству ракет «Нептун». Власти Украины заявляли, что этими ракетами был атакован крейсер «Москва»
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В Киевской области в результате российского ракетного удара в ночь на 15 апреля разрушен завод, производящий противокорабельные ракеты «Нептун». Об этом сообщает Agence France-Presse.
Как уточняет агентство, речь идет о Жулянском машиностроительном заводе «Визар».
Об ударе по «Визару» на утреннем брифинге также сообщал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В результате атаки, по его словам, были «уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет».
Украинские СМИ и политики заявляли, что противокорабельными ракетами «Нептун» украинского производства вечером 13 апреля был атакован крейсер «Москва».