Под Киевом разбомбили завод по производству ракет «Нептун». Власти Украины заявляли, что этими ракетами был атакован крейсер «Москва»

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В Киевской области в результате российского ракетного удара в ночь на 15 апреля разрушен завод, производящий противокорабельные ракеты «Нептун». Об этом сообщает Agence France-Presse.

Как уточняет агентство, речь идет о Жулянском машиностроительном заводе «Визар».

Об ударе по «Визару» на утреннем брифинге также сообщал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В результате атаки, по его словам, были «уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет».

Украинские СМИ и политики заявляли, что противокорабельными ракетами «Нептун» украинского производства вечером 13 апреля был атакован крейсер .

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