Опубликовано видео с телами погибших возле комбината имени Ильича в Мариуполе. О взятии под контроль этой территории накануне объявило Минобороны РФ

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Журналисты Reuters побывали в Мариуполе возле металлургического комбината имени Ильича, где до недавнего времени держали оборону украинские военные. Они описали увиденное тк:

«Завод превратился в безмолвные руины из искореженной стали и взорванного бетона, без признаков присутствия защитников. Снаружи на близлежащих улицах разбросано не менее полудюжины тел мирных жителей, в том числе женщина в розовой куртке и белых туфлях».

«Русская служба Би-би-си» опубликовала видео, снятное журналистами Reuters, возле комбината имени Ильича.

Тела погибших на улицах Мариуполя. Кадры с территории, прилегающей к заводу Ильича BBC News — Русская служба

Видеозапись была сделана 15 апреля. В этот день на утреннем брифинге Минобороны РФ было объявлено, что металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе «полностью освобожден от украинских националистов».

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