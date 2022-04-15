Источник The Washington Post подтвердил, что крейсер «Москва» поразили украинской ракетой

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Ракетный крейсер «Москва», затонувший в Черном море после пожара, был поражен украинской противокорабельной ракетой, сообщает The Washington Post, ссылаясь на слова высокопоставленного источника в правительстве США.

При этом собеседник агентства не смог сказать, какую систему вооружения использовали украинские военные. Ранее украинские СМИ и политики, в том числе глава администрации Одесской области Максим Марченко, утверждали, что крейсер атаковали противокорабельными ракетами «Нептун» украинского производства.

Другой источник WP в Пентагоне сказал, что взрыв на крейсере «Москва» произошел 13 апреля, когда корабль находился примерно в 75 морских милях от Одессы. 14 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что на корабле действительно случился взрыв, но что стало его причиной, пока неизвестно.

Министерство обороны России утверждает, что на крейсере по неустановленной причине произошел пожар, из-за чего стали взрываться боеприпасы. В ночь на 15 апреля Минобороны сообщило, что корабль потерял и в условиях шторма затонул при буксировке.

Днем 15 апреля источник государственного российского агентства ТАСС сообщил, что экипаж крейсера «Москва» доставлен в Севастополь. Собеседник агентства не уточнил, сколько человек прибыли в город. Всего на крейсере в момент возгорания могли находиться до 680 человек.

Журналист УНИАН Роман Цимбалюк утверждает, что утром 14 апреля с крейсера в Севастополь доставили 14 моряков, которых затем госпитализировали. Другие источники не подтверждали эту информацию.

Крейсер «Москва» участвовал в операции у острова Змеиный в Одесской области и именно с ним, как писали украинские СМИ, связана фраза «Русский военный корабль, иди *****!».

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