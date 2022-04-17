Ютьюб-канал «Мультики студии Союзмультфильм» ограничил доступ к мультфильму, где аппарат «Нептун» находит нацистский корабль с надписью Z
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Ютьюб-канал «Мультики студии Союзмультфильм» ограничил доступ к мультфильму «Сокровища затонувших кораблей» 1973 года, в котором были обнаружены параллели с событиями войны в Украине.
В мультфильме пионеры исследуют подводный мир на аппарате «Нептун 25» и находят затонувший корабль с надписью «Z 29». «Все ясно, фашистский эсминец. <…> Фашистские эсминцы обозначались буквой Z», — говорит один из детей.
Мультфильм не открывается у пользователей, находящихся в России. Также его, судя по всему, заблокировали и для пользователей в Украине. Под роликом отключили комментарии.
На «Сокровища затонувших кораблей», уступающие в популярности на ютьюбе другим советским мультфильмам, обратили внимание в середине апреля после гибели ракетного крейсера «Москва» в Черном море. Согласно сообщениям украинской стороны, он вышел из строя после удара ракетами «Нептун». Буква Z наносится на технику российских военных, участвующих во вторжении в Украину, и используется как символ поддержки войны.