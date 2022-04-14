Губернатор Брянской области заявил о повреждении 100 домов из-за украинских обстрелов

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Почти 100 жилым домам причинен ущерб в поселке Климово Брянской области в результате обстрелов украинских военных, заявил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24».

«Нанесли удар по поселку городского типа — это районный центр Климово, туда прилетело девять снарядов. Они знали куда стреляли, и знали, что стреляли по жилому сектору, по жилым домам. Два дома сгорели полностью, и почти 100 домам нанесен ущерб различной степени тяжести», — цитирует его слова ТАСС.

По словам Богомаза, атаке подвергся частный сектор, в котором преимущественно находятся одноэтажные жилые дома. Эвакуации жителей не проводилось. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Как утверждает СК, авиаудар по Климово нанесли днем 14 апреля два украинских боевых вертолета, снабженных тяжелым наступательным вооружением, которые вторглись в воздушное пространство России, двигаясь на малой высоте.

По данным местного минздрава, в результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе беременная женщина и двухлетний ребенок.

Также 14 апреля губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах сел Сподарюшино и Журавлевка, в результате чего пострадал один человек.

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