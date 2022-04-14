Белгородский губернатор сообщил об обстреле села «со стороны Украины». Жителей эвакуировали

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Днем 14 апреля село Сподарюшино в Белгородской области подверглось обстрелу «со стороны Украины», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Разрушений жилых и социальных объектов нет», — написал он в своем телеграм-канале.

Из-за инцидента власти приняли решение временно вывезти жителей из сел Безымено и Сподарюшино. «Они в безопасности, под контролем главы района. Очень надеюсь, что они в максимально короткий срок смогут вернуться в свои дома. Оба села сейчас находятся под дополнительной охраной, в том числе силами сотрудников ДНД и казаков», — добавил Гладков.

Ранее в четверг губернатор Брянской области и пограничное управление ФСБ сообщили об обстреле поселка Климово и пограничного пункта Новые Юрковичи. В результате ранения получили семь человек.

В Следственном комитете объявили о возбуждении уголовного дела из-за обстрела брянского поселка. По данным ведомства, 14 апреля украинские военные вторглись на двух вертолетах в воздушное пространство России и нанесли не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово, повредив не менее шести домов на улицах Заречной и Ленина.

С 11 апреля в регионах, граничащих с Украиной, введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Он действует в Курской, Белгородской, Брянской областях, двух районах Воронежской области, двух районах Краснодарского края, граничащих с Украиной по морю, а также на севере Крыма.

1 апреля в Белгороде загорелась нефтебаза, как заявлял глава региона, «вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины». Сообщалось об обстрелах и в других населенных пунктах Белгородской области, а также о повреждении 12 апреля железнодорожных путей в Шебекинском районе, который граничит с Харьковской областью. 13 апреля в Курской области, по данным губернатора, был обстрелян со стороны Украины наряд российских пограничников.

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