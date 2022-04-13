Губернатор Курской области заявил об обстреле российских пограничников «со стороны Украины»

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В Курской области обстреляли наряд российских пограничников, утверждает губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня, 13 апреля, в районе 14 часов в Кореневском районе Курской области был обстрелян пограничный наряд со стороны Украины из лесополосы стрелковым оружием. Ответным огнем пограничники подавили точку, откуда велась стрельба. На территории РФ жертв и разрушений нет», — сказал губернатор в видеообращении, опубликованном в его телеграме.

Ранее администрация Кореневского района сообщила во «ВКонтакте», что на границе с Украиной «был обстрелян огнестрельным оружием» пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевка. Позже районные власти опубликовали новый пост о «стрельбе из огнестрельного оружия на сопредельной территории» в районе Гордеевки. Пограничный пункт в новой записи не упоминается.

После начала российского вторжения в Украину власти Курской области неоднократно заявляли об обстрелах разных пропускных пунктов и пограничных постов. О погибших и пострадавших не сообщалось.

В регионах, граничащих с Украиной, с 11 апреля ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Он действует в Курской, Белгородской, Брянской областях, двух районах Воронежской области, двух районах Краснодарского края, граничащих с Украиной по морю, а также на севере Крыма.

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