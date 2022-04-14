В Брянской области заявили о семи пострадавших в результате обстрела

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Семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок, пострадали в результате обстрела Климовского района Брянской области, заявили ТАСС в районной больнице.

«Семь человек поступило [после обстрела]. Из них ребенок в тяжелом состоянии с матерью беременной направлены в Новозыбковскую ЦРБ. Двое взрослых в тяжелом состоянии, и еще трое в среднем состоянии», — сказал собеседник агентства.

Губернатор региона Александр Богомаз написал в телеграме, что поселок Климово обстреляли с украинской стороны. «В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заявил Богомаз.

В регионах, граничащих с Украиной, с 11 апреля ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Он действует в Курской, Белгородской, Брянской областях, двух районах Воронежской области, двух районах Краснодарского края, граничащих с Украиной по морю, а также на севере Крыма.

13 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в Кореневском районе «со стороны Украины» был обстрелян пограничный наряд.

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