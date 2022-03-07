CIT: Россия обстреляла жилые кварталы Николаева кассетными боеприпасами

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Российские военные утром 7 марта обстреляли украинский город Николаев, в том числе его жилые районы, . Об этом сообщает проект Conflict Intelligence Team, исследовавший фотографии и видео последствий обстрела.

«Нужно напомнить, что применение реактивных систем залпового огня и кассетных боеприпасов по жилым кварталам можно расценить как неизбирательное нападение и, соответственно, военное преступление», — заявили в проекте.

Об обстреле Николаева из ракетных систем залпового огня «Смерч» утром 7 марта сообщило местное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По крайней мере один человек погиб. В службе сообщили, что занимаются разминированием территории после обстрелов.

Российских военных уже уличали в использовании кассетных боеприпасов при обстрелах жилых районов украинских городов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков называл это «уткой».

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