Bellingcat: Россия использует кассетные боеприпасы при обстрелах жилых кварталов в Украине. Они представляют особую опасность для мирных жителей

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Хвостовая часть ракеты, застрявшая в дороге в Харькове. 25 февраля 2022 года Maksim Levin / Reuters / Scanpix / LETA

Российские войска применяют при обстреле украинских городов, в том числе жилых кварталов, кассетные боеприпасы, которые наносят урон на большой площади и особо опасны для мирного населения, сообщает расследовательский проект .

Существует международная конвенция, запрещающая использование кассетных боеприпасов, однако ее не подписали ни Россия, ни Украина. Россию обвиняли в применении кластерных боеприпасов и во время войны в Сирии; власти РФ эти обвинения отвергают.

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Речь идет о снарядах для реактивных систем залпового огня БМ-27 «Ураган» и БМ-30 «Смерч». Во время полета от них отделяется кассетная часть с мелкими суббоеприпасами, которые рассеиваются и падают на большой площади. Отдельная их опасность в том, что иногда они не взрываются сразу и по сути минируют территорию; иногда эти маленькие бомбы находят дети. Хвостовая же часть летит дальше и куда-нибудь врезается — в украинских соцсетях после обстрелов появляются много фотографий этих хвостовых частей, торчащих из земли или застрявших в перекрытиях жилых домов.

Хвостовая часть ракеты для БМ-30 «Смерч», воткнувшаяся в дорогу в Харькове

Bellingcat изучили свидетельства последствий обстрелов Харькова и на основании фотографий семи хвостовых частей ракет попытались восстановить траекторию их полета. Согласно их расчетам, ракеты прилетели с северо-северо-восточного направления, со стороны российской границы (обстрел мог вестись и непосредственно с территории России).

Боеголовка и хвостовая часть могут лететь достаточно далеко после того, как суббоеприпасы уже были рассеяны. Таким образом, возможно, в некоторых случаях российская артиллерия стреляла по военным целям, однако двигатели и боеголовки залетали в городские кварталы (последнее ясно видно на видео, которые команда Bellingcat изучила и геолоцировала).

Однако, вне зависимости от первоначальной цели, последствия этих ударов явно наносят вред мирным жителям и приводят к их гибели.

Еще один пример использования этого оружия в жилых кварталах зафиксирован в Ахтырке Сумской области, где суббоеприпасы оказались рассеяны над детским садом и убили несколько человек.

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Bellingcat оговаривается, что траектория полета снаряда не позволяет однозначно сказать, что снаряд был запущен россиянами, однако «представляется крайне маловероятным, чтобы украинские войска целенаправленно использовали такое оружие по собственным городам, даже если бы их целью были российские солдаты».

Минобороны РФ пока не прокомментировало публикацию Bellingcat. С начала войны ведомство утверждает, что наносит удары «только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием», а также обвиняет Украину в установке реактивных систем залпового огня в жилых кварталах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о применении кассетных боеприпасов в Украине, заявил, что «это утка».

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