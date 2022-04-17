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В украинском городе Буча российские военные убили местного жителя Илью Навального. Об этом журналистам немецкого издания Bild рассказали соседи погибшего. Они предполагают, что мужчину могли застрелить из-за того, что он оказался однофамильцем российского оппозиционера Алексея Навального.

По словам соседки убитого Марии, 12 марта она встретила Навального в подъезде дома и предупредила, чтобы он не выходил на улицу, потому что «там будет стрельба». Однако он не послушался ее. Через час женщина вышла из подвала и увидела Навального лежащим на полу с простреленной головой, рядом с ним лежал его паспорт.

«Неясно, был ли Илья Навальный связан с Алексеем Навальным. Он родом из Залесья, украинской деревни недалеко от Чернобыля, в которой родился отец Алексея Навального», — пишут журналисты Bild.

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Город Буча находился под контролем российской армии практически с самого начала войны в Украине. В конце марта военные покинули Бучу, после чего мировые СМИ опубликовали свидетельства массовых убийств мирных жителей города. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российских солдат в геноциде. Российские власти называют кадры из Бучи «фейком» и «провокацией». Существуют независимые свидетельства о том, что тела погибших жителей Бучи стали появляться на улицах города, когда он еще находился под контролем российских военных.