Минобороны РФ предложило сдаться «боевикам» на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе

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Министерство обороны РФ предложило украинским военным, заблокированным в Мариуполе на металлургическом комбинате «Азовсталь», сложить оружие. Заявление начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева было опубликовано в ночь на 17 апреля.

Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате «Азовсталь», а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные Силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 06:00 (мск) 17 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие. Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни.

Как утверждают российские военные, боевики, оказывающие сопротивление на «Азовстали», находятся в безвыходном положении, практически без продуктов питания и воды, и сами просят у властей Киева разрешения сдаться в плен.

16 апреля Минобороны РФ объявило, что вся городская территория Мариуполя, за исключением «Азовстали», очищена от украинских войск. По данным ведомства, в городе погибли более четырех тысяч украинских военных, еще 1464 сдались.

На территории завода «Азовсталь» остаются заблокированными не более 2500 бойцов, в том числе около 400 иностранных наемников, утверждают в Минобороны РФ.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.

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