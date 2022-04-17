Минобороны РФ предложило сдаться «боевикам» на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Министерство обороны РФ предложило украинским военным, заблокированным в Мариуполе на металлургическом комбинате «Азовсталь», сложить оружие. Заявление начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева было опубликовано в ночь на 17 апреля.
Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате «Азовсталь», а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные Силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 06:00 (мск) 17 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие. Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни.
Как утверждают российские военные, боевики, оказывающие сопротивление на «Азовстали», находятся в безвыходном положении, практически без продуктов питания и воды, и сами просят у властей Киева разрешения сдаться в плен.
16 апреля Минобороны РФ объявило, что вся городская территория Мариуполя, за исключением «Азовстали», очищена от украинских войск. По данным ведомства, в городе погибли более четырех тысяч украинских военных, еще 1464 сдались.
На территории завода «Азовсталь» остаются заблокированными не более 2500 бойцов, в том числе около 400 иностранных наемников, утверждают в Минобороны РФ.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.