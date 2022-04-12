Власти Донецкой области: в Мариуполе погибли до 22 тысяч человек

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Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что, по предварительным данным, в Мариуполе погибли до 22 тысяч человек. Об этом он заявил CNN.

«Сейчас мы говорим об 20-22 тысячах погибших в Мариуполе», — сказал Кириленко. Он добавил, что тяжелая ситуация в городе, который находится в осаде и блокаде, затрудняет «комментирование» количества жертв.

Независимых оценок числа погибших в Мариуполе нет, отмечает CNN.

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Накануне мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что с начала осады города российскими войсками погибли более 10 тысяч мирных жителей, а общее число погибших может превысить 20 тысяч человек. По его словам, тела жителей Мариуполя «устилают улицы ковром».

Президент Украины Владимир Зеленский говорил 11 апреля, что за время войны в Мариуполе погибли десятки тысяч человек.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

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