Путин приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент России Владимир Путин приказал отменить штурм промзоны в Мариуполе, поскольку считает его нецелесообразным. Об этом Путин заявил во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу, передает «Интерфакс».

«Это тот случай, когда мы должны думать (то есть, мы всегда должны думать, а в данном случае тем более) о сохранении жизней и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», — заявил Путин.

«Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — добавил российский президент.

Шойгу во время встречи с Путиным заявил, что весь Мариуполь, кроме завода «Азовсталь», взять под контроль российскими войсками. На «Азовстали» укрылись не более двух тысяч украинских военнослужащих. Территория завода блокирована, добавил министр.

Новость дополняется

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь