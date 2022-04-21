Путин приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе
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Президент России Владимир Путин приказал отменить штурм промзоны в Мариуполе, поскольку считает его нецелесообразным. Об этом Путин заявил во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу, передает «Интерфакс».
«Это тот случай, когда мы должны думать (то есть, мы всегда должны думать, а в данном случае тем более) о сохранении жизней и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», — заявил Путин.
«Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — добавил российский президент.
Шойгу во время встречи с Путиным заявил, что весь Мариуполь, кроме завода «Азовсталь», взять под контроль российскими войсками. На «Азовстали» укрылись не более двух тысяч украинских военнослужащих. Территория завода блокирована, добавил министр.
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