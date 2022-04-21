Кадыров: завод «Азовсталь» в Мариуполе будет взят 21 апреля «до обеда или после обеда»

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Металлургический завод «Азовсталь» — последний оплот украинских войск в Мариуполе — будет взят 21 апреля, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Завтра, вернее, сегодня уже до обеда или после обеда „Азовсталь“ будет полностью под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Все готово, стратегия готова, воины готовы, только нужно время», — заявил Кадыров в аудиозаписи, которую выложил в своем телеграм-канале после полуночи 21 апреля.

Глава Чечни добавил, что у украинских бойцов, укрывающихся на «Азовстали», все еще остается возможность сдаться.

«Если вы посчитаете нужным с утра [21 апреля] сложить оружие, то, я уверен, что руководство Вооруженных сил во главе с верховным главнокомандующим примет лучшее, правильное решение», — сказал Кадыров.

На «Азовстали» находятся, в частности, бойцы 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины и полка «Азов». По утверждению украинских властей, на заводе вместе с военными также находятся около тысячи гражданских.

19 апреля силы ДНР заявили о штурме «Азовстали». Мариупольский горсовет сообщил, что на территорию завода начали сбрасывать сверхтяжелые бомбы. Вечером того же дня в «Азове» сообщили, что «Азовсталь» «разбомблен и уничтожен практически полностью»

17, 19 и 20 апреля Минобороны России объявляло о том, что украинские бойцы, которые находятся на «Азовстали» могут сложить оружие и сдаться. 21 апреля такого предложения пока не было. При этом бойцы «Азова» заявили, что готовы эвакуироваться из Мариуполя, но не хотят сдаваться в плен.

Ранее издание "Важные истории" подсчитало, что в период с 14 марта по 6 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров 26 раз заявлял о скором взятии Мариуполя.

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