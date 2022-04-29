Война Шестьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»
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Как идет битва за Донбасс. Репортаж спецкора «Медузы» Лилии Яппаровой
Вечером 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что началась битва за Донбасс. Спустя несколько дней Минобороны РФ сообщило, что Россия планирует «установить полный контроль над Донбассом». Специальный корреспондент «Медузы» Лилия Яппарова съездила в Краматорск, Славянск и другие населенные пункты Донецкой и Луганской областей — и рассказывает, как идет, вероятно, решающая битва этой войны.
Последствия вечернего ракетного удара по Киеву
Главные новости за ночь
- Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о поставках оружия Украине по программе ленд-лиза. Ранее законопроект одобрил Сенат — верхняя палата Конгресса.
- Вечером 28 апреля по Киеву выпустили пять ракет. Пострадали 10 человек. Ракетный удар произошел, когда в городе был генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.
- Утром 29 апреля в Донецке, который контролируют власти самопровозглашенной ДНР, загорелась нефтебаза. Сообщается, что пожар начался после обстрела с украинской стороны.
- США, Израиль, Германия и еще несколько стран рекомендовали своим гражданам покинуть Приднестровье или отменить запланированные поездки в непризнанную республику.
- Доступ к Spotify Premium, Netflix Premium, Pornhub и VPN-сервисам продается в даркнете и на сайтах бесплатных объявлений. Стоимость таких аккаунтов начинается от 20 рублей, пишет «Коммерсант».
- По данным «Коммерсанта», среднесуточная добыча нефти в России на фоне санкций из-аз вторжения в Украину за 26 дней апреля сократилась почти на 9% относительно марта.
- В Украине погиб 22-летний американец Уилл Джозеф Кэнсел, работавший на частную военную компанию.
Мы возобновляем нашу ежедневную хронику, в которой рассказываем о войне России с Украиной и связанных с ней событиях. Онлайн предыдущего дня можно посмотреть здесь.