Более 70 жертв Холокоста вывезены в Германию из Украины из-за войны

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78 жителей Украины, переживших Холокост, эвакуированы в Германию из-за войны, пишет The New York Times. Такие же данные 25 апреля сообщили в организации Claims Conference, которая в числе прочих организовывает эвакуацию.

Пожилых людей, как рассказывается в статье, вывозят на каретах скорой помощи. Эвакуации связаны с опасностью из-за боевых действий и повреждения дорог.

По словам представителей Claims Conference, большинство людей, к которым обращается организация, отказываются покидать дома. Некоторые заявляют о готовности уехать, но не хотят ехать в Германию. В статье отмечается, что те, кто в состоянии перенести перелет, могут отправиться в Израиль.

Всего в Украине находятся около 10 тысяч человек, переживших Холокост.

«С учетом всего этого ужаса, 70 человек — не кажется, что это много. Но чего стоит привезти этих людей, одного за другим, на одной машине „скорой“ за другой, в безопасные условия в Германию — это невероятно важно», — заявили в Claims Conference.

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