Музей Аушвиц-Биркенау сообщил о гибели в Мариуполе 91-летней Ванды Объедковой. 80 лет назад она пережила немецкую оккупацию

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Государственный музей Аушвиц-Биркенау сообщил в своем твиттере о гибели в Мариуполе 91-летней Ванды Объедковой.

«В возрасте 10 лет Ванда Семеновна Объедкова пережила немецкую оккупацию, прячась в подвале в Мариуполе. Спустя 81 год она умерла в подвале в том же городе, прячась от российских войск».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в интервью CNN, что, по предварительным данным, в Мариуполе погибли до 20 тысяч мирных жителей. Более точную информацию о жертвах, говорил он, невозможно получить, так как город блокирован российскими войсками.

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