Банк России снизил ключевую ставку до 14%

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Центральный банк России принял решение снизить ключевую ставку на три процентных пункта — с 17% до 14%, говорится в сообщении регулятора.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки», — заявили в Банке России.

В ЦБ отметили, что последние данные показывают замедление темпов роста цен. Регулятор связывает это с укреплением российского рубля и «охлаждением» потребительской активности.

В Банке России прогнозируют, что в 2022 году годовая инфляция составит 18-23%, в 2023 году снизится до 5-7%, а в 2024 году составит 4%. ЦБ также прогнозирует падение ВВП России на 8-10% в 2022 году, снижение на 0-3% в 2023 году и рост в 2024 году на 2,5-3,5%.

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28 февраля Банк России резко поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%. Причиной этого регулятор назвал «кардинально изменившиеся внешние условия» для российской экономики. Это случилось на фоне санкций, введенных в ответ на российское вторжение в Украину. В рамках санкций активы ЦБ на Западе заморозили, а ряд российских банков отключили от системы SWIFT.

С 11 апреля ЦБ снизил ключевую ставку до 17% годовых, объяснив это тем, что риски для финансовой стабильности остались, но перестали нарастать.

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