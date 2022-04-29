Банк России снизил ключевую ставку до 14%
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Центральный банк России принял решение снизить ключевую ставку на три процентных пункта — с 17% до 14%, говорится в сообщении регулятора.
«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки», — заявили в Банке России.
В ЦБ отметили, что последние данные показывают замедление темпов роста цен. Регулятор связывает это с укреплением российского рубля и «охлаждением» потребительской активности.
В Банке России прогнозируют, что в 2022 году годовая инфляция составит 18-23%, в 2023 году снизится до 5-7%, а в 2024 году составит 4%. ЦБ также прогнозирует падение ВВП России на 8-10% в 2022 году, снижение на 0-3% в 2023 году и рост в 2024 году на 2,5-3,5%.
«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что
Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.
28 февраля Банк России резко поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%. Причиной этого регулятор назвал «кардинально изменившиеся внешние условия» для российской экономики. Это случилось на фоне санкций, введенных в ответ на российское вторжение в Украину. В рамках санкций активы ЦБ на Западе заморозили, а ряд российских банков отключили от системы SWIFT.
С 11 апреля ЦБ снизил ключевую ставку до 17% годовых, объяснив это тем, что риски для финансовой стабильности остались, но перестали нарастать.
Подпишитесь на «Сигнал» — новое медиа от создателей «Медузы». Эта имейл-рассылка действительно помогает понимать новости. Она будет работать до тех пор, пока в России есть интернет. Защита от спама reCAPTCHA. Конфиденциальность и условия использования