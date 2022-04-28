Группа «Би-2» отменила концерт в Омске из-за буквы Z

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Группа «Би-2» отменила свой концерт в Омске, который должен был состояться 28 апреля в спорткомплексе «Красная звезда», за 15 минут до начала, сообщает издание Om1.ru.

Причиной стал огромный баннер «Za президента», вывешенный на сцене.

Перед выступлением организаторы концерта завесили баннер черным полотном, но руководство площадки попросило снять ткань. В ответ музыканты покинули площадку, не сообщив ничего зрителям.

К ним на улице вышел первый заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник, который в громкоговоритель объяснил сложившуюся ситуацию.

Я просто не мог смотреть, как людей томят. Придумывают формулировку в выгодном для себя свете, чтобы его отменить. Поэтому я решил к вам выйти. Хочу сказать, что причиной послужило следующее: многие знают, что на «Красной звезде» размещен большой баннер, на котором нанесен флаг нашего государства и надпись «Zа президента!». Группу «Би-2» не устроил этот баннер, на его фоне выступать они отказались, завешали его черным траурным полотном. Сделали это тайно, ночью. Ни с кем не согласовывая. Весь день у нас прошел в переговорах, но организаторы отказались идти навстречу. В итоге нам пришлось самостоятельно снимать эту черную ткань с баннера , после чего артисты выступать перед омичами отказались.

Деньги за несостоявшийся концерт будут возвращены зрителям.

Сами музыканты заявили в соцсетях, что группа успела провести саундчек и была готова начать выступление, но им «не дали провести концерт», и его «пришлось отменить».

«Сейчас эти события могут быть использованы для продолжения информационной атаки, которой Би-2 подвергается в СМИ на протяжении последней недели. Мы расцениваем эту ситуацию как продолжение нападок на группу и на наших поклонников», — говорится в заявлении «Би-2».

21 апреля стало известно, что в Тюмени отменили концерт группы ДДТ, которая отказалась выступать в зале с баннером в виде буквы Z.

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