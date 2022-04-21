В Тюмени отменили концерт ДДТ. Музыканты отказались играть в зале с буквой Z

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Группе ДДТ отменили запланированный на 21 апреля концерт в Тюмени, сообщил лидер коллектива Юрий Шевчук.

«Должны были сегодня играть в Тюмени, но вот не случилось. Одна очень симпатичная барышня запретила», — рассказал музыкант в интервью журналисту Александру Плющеву, добавив, что рассчитывает в будущем провести концерт в другую дату.

Шевчук не уточнил точные причины отмены концерта, но предположил, что это могло быть связано с отказом группы выступать в зале с буквой Z.

«В Тюмени, может быть, запретить наш концерт решили, потому что мы поменяли зал. У нас был зал заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал, а другой зал нам уже не дали», — пояснил музыкант.

Alexandr Plushev

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