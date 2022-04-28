Война Шестьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

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Шестьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 27 апреля можно почитать здесь.

Главные новости последних часов:

В Белгороде ночью слышали взрывы, в городе сработали системы ПВО.

В ночь на 28 апреля в Херсоне, который находится под контролем России, произошло несколько взрывов. После взрыва у телебашни в городе прервалась ретрансляция российских телеканалов.

США утверждают, что российские военные расстреливали украинцев, пытавшихся сдаться в плен под Донецком.

Парламент Канады признал действия России в Украине геноцидом.

По данным ТАСС, Анатолий Чубайс уехал в Италию и не планирует возвращаться в Россию.

Косметическая компания Coty (бренды Max Factor, Rimmel, Gucci) уйдет из России из-за войны в Украине.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.