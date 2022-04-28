Война Шестьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 27 апреля можно почитать здесь.
Главные новости последних часов:
- В Белгороде ночью слышали взрывы, в городе сработали системы ПВО.
- В ночь на 28 апреля в Херсоне, который находится под контролем России, произошло несколько взрывов. После взрыва у телебашни в городе прервалась ретрансляция российских телеканалов.
- США утверждают, что российские военные расстреливали украинцев, пытавшихся сдаться в плен под Донецком.
- Парламент Канады признал действия России в Украине геноцидом.
- По данным ТАСС, Анатолий Чубайс уехал в Италию и не планирует возвращаться в Россию.
- Косметическая компания Coty (бренды Max Factor, Rimmel, Gucci) уйдет из России из-за войны в Украине.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.
Украинские дети и война
По данным Microsoft, хакеры, связанные с российскими властями, начали кибератаки на Украину за год до вторжения российских военных в эту страну, в марте 2021 года, чтобы заложить основу для различных военных миссий.
В период с 23 февраля по 8 апреля Microsoft зафиксировала 37 разрушительных кибератак в отношении Украины, совершенных хакерами из России. 32% атак направили на правительственные учреждения Украины, еще более 40% — на организации в критически важных секторах экономики.
Хакеры и российские военные работали сообща, считают исследователи Microsoft. Так, 1 марта российский хакер совершил кибератаку на крупную украинскую телекомпанию. Это случилось в тот же день, когда российские военные объявили, что собираются уничтожить украинские объекты «дезинформации» и нанесли ракетный удар по телебашне в Киеве.
Кроме того, пока российские войска осаждали Мариуполь, украинцы стали получать электронные письма якобы от жителя Мариуполя, который обвинил правительство Украины в том, что оно «бросает» украинских граждан. Microsoft связала рассылку писем с Россией.
Автодилер Inchcape объявил об уходе из России, пишет «Интерфакс». Компания продает бизнес локальному менеджменту за 76 миллионов евро с рассрочкой на пять лет. Сделку планируют закрыть в мае 2022 года.
На сайте Inchcape сказано, что это «крупнейшая в мире независимая компания по розничной продаже автомобилей».
При ночных обстрелах Херсона никто не пострадал, сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова неназванного сотрудника российских силовых структур.
За сутки в Луганской области погибли четыре человека, еще четверо получили ранения, сообщил глава администрации региона Сергей Гайдай.
По его словам, российские военные 29 раз наносили удары по домам мирных жителей. Применялись реактивные системы залпового огня, авиация, ствольная артиллерия и минометы.
В Попасной разрушены 10 домов. Среди погибших — 58-летний житель Горского и 85-летняя жительница Северодонецка.
Утренняя сводка Генштаба вооруженных сил Украины
- Россия оказывают интенсивное огневое воздействие практически по всем направлениям. Наибольшая активность — на Слобожанском и Донецком направлениях.
- Основные усилия России сосредоточены на Изюмском направлении. Войска РФ пытаются провести наступление в направлениях Сулиговка — Новая Дмитровка и Андреевка — Большая Камышеваха. В Изюм переместили подразделения ВДВ и до 500 единиц техники.
- Российские военные улучшили тактическое положение в направлении Лимана в Донецкой области, готовится наступление на город. Идет подготовка к форсированию Северского Донца.
- К югу от Лисичанска и Северодонецка противник ведет наступление на село Ореховое.
- В районе Донецка и Авдеевки идут попытки захвата Марьинки и Очеретино.
- В направлении Курахово наступление ведется на линии Старомайорское — Великая Новоселка, а также Любимовка — Зеленое Поле.
- В Херсонской области российские военные закрепились в городе Таврийск южнее Херсона.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Главные новости ночи:
- В ночь на 28 апреля в Херсоне, который находится под контролем России, произошло несколько взрывов. Один из взрывов раздался у телебашни, после чего в городе прервалась ретрансляция российских телеканалов.
- Херсонская область, по данным оккупационных властей, с 1 мая перейдет в рублевую зону.
- В Белгороде вторую ночь подряд слышны взрывы, в городе сработали системы ПВО.
- США утверждают, что российские военные расстреливали украинцев, пытавшихся сдаться в плен под Донецком.
- Парламент Канады признал действия России в Украине геноцидом.
- Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об использовании российских активов для помощи Украине.
- По данным ТАСС, Анатолий Чубайс уехал в Италию и не планирует возвращаться в Россию.
- Косметическая компания Coty приостановит работу в России из-за войны в Украине. Компании принадлежат бренды Max Factor, Rimmel, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloé, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Miu Miu, Tiffany & Co.
- В AliExpress возникли сложности с обработкой платежей россиян.
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