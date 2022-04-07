Сенат США одобрил законопроект о поставках оружия Украине по программе ленд-лиза. Ее применяли во время Второй мировой войны
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Сенат США единогласно одобрил законопроект, который позволит президенту Джо Байдену использовать программу ленд-лиза для ускорения поставок вооружения и другой помощи Украине. Об этом сообщает Politico.
Проект закона был представлен Сенату еще в январе 2022 года — более чем за месяц до начала российского вторжения в Украину и после сообщений о его подготовке. Сенаторы приняли его поздно вечером 6 апреля.
Документ расширяет полномочия президента США по заключению сделок для поставок вооружения и другого критически важного снабжения в Украину в обход стандартных бюрократических процедур.
Фактически, отмечает Politico, законопроект позволяет безвозмездно передавать вооружение с условием, что страна-получатель заплатит за него позже.
Теперь документ должна рассмотреть Палата представителей. В случае одобрения его направят на подпись президенту.
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Программа ленд-лиза была создана во время Второй мировой войны, позволив США быстро отправлять союзникам оружие, продовольствие и стратегическое сырье. Politico называет его одним из факторов, изменивших ход конфликта.
Закон о ленд-лизе действовал с 1941 по 1945 год, но Великобритания и Китай договорились о продолжении поставок на условиях ленд-лиза и после его прекращения. За эти четыре года США передали союзникам помощь по ленд-лизу на общую сумму более 50 миллиардов долларов, из них около 11 миллиардов — в СССР.
По оценкам Пентагона, с момента вступления Джо Байдена в должность президента США выделили Украине военную помощь на сумму 2,3 миллиарда долларов, из них 1,6 миллиарда — с начала войны.