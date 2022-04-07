Сенат США одобрил законопроект о поставках оружия Украине по программе ленд-лиза. Ее применяли во время Второй мировой войны

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Сенат США единогласно одобрил законопроект, который позволит президенту Джо Байдену использовать программу ленд-лиза для ускорения поставок вооружения и другой помощи Украине. Об этом сообщает Politico.

Проект закона был представлен Сенату еще в январе 2022 года — более чем за месяц до начала российского вторжения в Украину и после сообщений о его подготовке. Сенаторы приняли его поздно вечером 6 апреля.

Документ расширяет полномочия президента США по заключению сделок для поставок вооружения и другого критически важного снабжения в Украину в обход стандартных бюрократических процедур.

Фактически, отмечает Politico, законопроект позволяет безвозмездно передавать вооружение с условием, что страна-получатель заплатит за него позже.

Теперь документ должна рассмотреть Палата представителей. В случае одобрения его направят на подпись президенту.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Программа ленд-лиза была создана во время Второй мировой войны, позволив США быстро отправлять союзникам оружие, продовольствие и стратегическое сырье. Politico называет его одним из факторов, изменивших ход конфликта.

Закон о ленд-лизе действовал с 1941 по 1945 год, но Великобритания и Китай договорились о продолжении поставок на условиях ленд-лиза и после его прекращения. За эти четыре года США передали союзникам помощь по ленд-лизу на общую сумму более 50 миллиардов долларов, из них около 11 миллиардов — в СССР.

По оценкам Пентагона, с момента вступления Джо Байдена в должность президента США выделили Украине военную помощь на сумму 2,3 миллиарда долларов, из них 1,6 миллиарда — с начала войны.

Что происходит в Украине и вокруг нее прямо сейчас

Война Сорок третий день. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине и вокруг нее прямо сейчас

Война Сорок третий день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь