США помогут поставить в Украину танки советского производства

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США выступят в качестве посредника при передаче Украине танков советского производства, которые хранятся у союзников в Европе, сообщает газета The New York Times, ссылаясь на неназванного представителя администрации президента США Джо Байдена.

Поставки танков начнутся в ближайшее время, сообщил собеседник издания, отказавшись сказать, сколько единиц бронетехники передадут Украине и из каких стран они поступят.

США пошли на такой шаг в ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского, который призывал страны НАТО поставить Украине танки и военные самолеты. Зеленский раскритиковал Запад за «пинг-понг» в вопросе поставок оружия.

Это первый раз с начала вторжения России в Украину, когда США непосредственно участвуют в поставках танков украинским войскам. В прошлом власти США передавали Украине вооружение, которое американская сторона называла оборонительным.

1 апреля министерство обороны США сообщило, что Соединенные Штаты дополнительно предоставят Украине военную помощь на 300 миллионов долларов. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что в пакет помощи, в частности, войдут ракетные системы с лазерным наведением, тактические беспилотники Switchblade и беспилотники Puma.

В Пентагоне сообщили, что с момента вступления Джо Байдена на пост президента власти США выделили Украине 2,3 миллиарда долларов в качестве военной помощи, в том числе 1,6 миллиарда — после вторжения России в Украину.

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