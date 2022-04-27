Война Шестьдесят третий день
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 26 апреля можно почитать здесь.
Главные новости последних часов:
- В Курской области ночью сработала система ПВО. Под Воронежем был сбит украинский беспилотник.
- «Газпром» объявил о прекращении поставок газа Польше и Болгарии. Биржевые цены на газ резко выросли.
- ФСБ заявила о задержании в Белгороде двух россиян, «являющихся сторонниками украинского нацизма», которые готовили диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры.
- Visa оценила свои потери от ухода из России в 60 миллионов долларов.
- В Белгородской области произошел пожар на складе боеприпасов. О его причинах не сообщается.
- В России возобновили работу магазины OBI.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.
Советник президента Украины Михаил Подоляк дал понять, что за последними атаками на инфраструктуру в приграничных регионах России стоит Киев.
«Белгородская, Воронежская, Курская области теперь тоже начинают активно изучать такое понятие, как „демилитаризация“. Разоружение. В этих российских областях периодически горят крупные топливные базы, обеспечивавшие топливом бронетехнику армии РФ, и взрываются склады боеприпасов. По разным причинам. И делают это все активнее и увереннее.
Как это объяснить? Очень просто. Если вы (русские) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать. При такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не получится. И потому разоружение белгородско-воронежских складов убийц — абсолютно естественный, природный процесс. Карма — штука жестокая.
И опять же повторю: причины разрушения военной инфраструктуры приграничных областей могут быть совершенно различными. Вплоть до… божественного вмешательства в дела грешников, которые в Страстную неделю массово убивали людей в украинском Мариуполе».
Утренний брифинг Минобороны РФ
Главное по версии ТАСС.
- Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России за ночь поразила 59 военных объектов Украины.
- ВС РФ уничтожили «Калибрами» на территории Запорожского алюминиевого комбината ангары с поставленными Западом Украине вооружениями.
- Средства ПВО РФ сбили 18 беспилотников и украинскую «Точку-У» в районе Иличанки.
- Авиацией ВКС РФ за ночь уничтожены свыше 120 украинских националистов и 35 единиц бронетехники, в том числе комплекс «Бук-М1».
- Ракетные войска и артиллерия в течение ночи нанесли удары по 573 целям на Украине.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Главный раввин Украины попросил власти Латвии не лишать гражданства Петра Авена
В соответствующем письме Яков Блайх отметил, что Авен вместе со своим партнером Михаилом Фридманом много лет курируют гуманитарные проекты в Украине, а недавно дополнительно выделили 150 миллионов евро частных средств на помощь украинцам, рискуя вызвать гнев Владимира Путина. Раввин призвал власти Латвии «основывать решения на фактах, а не на сиюминутных популистских настроениях».
В Риге ранее неоднократно говорили о намерениях отобрать у Авена латвийское гражданство, однако подчеркивали, что это будет сделано только законным путем. В апреле сейм Латвии принял закон, который позволяет лишать гражданства страны за публичную поддержку действий России в Украине, в СМИ называли норму «законом против Авена».
Мост через Днестровский лиман под Одессой снова подвергся обстрелу
Об этом сообщил глава «Укрзализныци» Александр Камышин.
Сегодня в 6:45 повторный ракетный обстрел того же моста через Днестровский лиман в Одесской области. Пострадавших железнодорожников нет. Степень пораженности инфраструктуры сможем определить по окончании воздушной тревоги.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Первый ракетный удар по этому мосту нанесли вчера. Мост соединяет с основной частью Украины территорию к югу от непризнанного Приднестровья.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна принимает условия оплаты российского газа в рублях.
В Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края, расположенных на берегу Азовского моря, не продлили «желтый» уровень террористической угрозы, пишет РИА Новости.
Вчера этот режим был продлен в Брянской, Курской, Белгородской областях и на севере Крыма.
ФСБ сообщила о задержании в Белгороде двух «диверсантов»
По данным ведомства, задержанные готовили диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры. Они — граждане России, «являющиеся сторонниками украинского нацизма».
ФСБ также утверждает, что задержанные «направляли на украинский сайт „Миротворец“ сведения о военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в специальной военной операции».
В распоряжении телеканала CNN оказалась съемка с дрона города Буча в Киевской области, сделанная, когда в нем находились российские войска.
Телеканал сообщает, что ему удалось верифицировать видеозапись и установить, что она была сделана 12-13 марта.
На записи видны тела убитых, лежащие на улицах города, и российские военные и техника. В кадр, в частности, попали несколько тел убитых, которые лежат на том же месте, что и на видео, которое появилось ранее, но было сделано позже — 1 апреля. На одном из фрагментов записи российские военные находятся на той же улице, где лежат тела погибших.
Польша больше не намерена покупать газ у России, заявил представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.
«Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG
В сообщении компании подчеркивается, что это было сделано в связи с неоплатой поставок в рублях.
Болгария и Польша являются транзитными государствами. В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем.
Город Лиман, Краматорский район, Донецкая область
Visa оценила свои потери от ухода из России в 60 миллионов долларов
Из этой суммы 35 миллионов было потрачено на «деконсолидацию» российской дочерней структуры, а еще 25 миллионов — на поддержку персонала в России и Украине.
Еще два видео, предположительно, снятые под Воронежем сегодня утром.
Осторожно! На записи присутствует ненормативная лексика!
Ежедневный отчет британской разведки о ситуации в Украине
- Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства. России не удалось эффективно уничтожить украинские ВВС или подавить украинскую систему ПВО. Украина продолжает подвергать риску российские авиационные средства.
- Активные действия российской авиации, в основном, сосредоточены на юге и востоке Украины и оказывают поддержку российским сухопутным войскам. Россия имеет очень ограниченный доступ к воздушному пространству на севере и западе Украины, ограничивая наступательные действия глубокими ударами дистанционным вооружением. При этом Россия продолжает наносить удары по украинским военным объектам и логистической инфраструктуре по всей стране.
- Большинство авиаударов по Мариуполю, вероятно, наносится с использованием неуправляемых бомб. Это оружие снижает способность РФ эффективно различать, когда наносятся удары, что увеличивает риск жертв среди гражданского населения.
Видео, на котором, предположительно, снят пожар на складе боеприпасов под Белгородом.
Жители Белгорода ночью тоже слышали взрывы
Как позже сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в районе села Старая Нелидовка в 20 километрах от областного центра загорелся склад боеприпасов.
Гладков не уточнил причины пожара. Губернатор отметил, что пострадавших в результате инцидента нет.
Рядом с Воронежем сбит украинский беспилотник, заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
В Курске ночью сработала система ПВО
Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, жертв и разрушений нет. Детали инцидента Старовойт пообещал уточнить позднее.
Паблик «Курский Бомондъ» опубликовал видео, предположительно, снятое в Курске. На нем слышны сильные хлопки; в комментариях местные жители пишут, что проснулись от сильных взрывов.
Привет! Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.