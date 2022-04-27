Война Шестьдесят третий день

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Шестьдесят третий день

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 26 апреля можно почитать здесь.

Главные новости последних часов:

В Курской области ночью сработала система ПВО. Под Воронежем был сбит украинский беспилотник.

«Газпром» объявил о прекращении поставок газа Польше и Болгарии. Биржевые цены на газ резко выросли.

ФСБ заявила о задержании в Белгороде двух россиян, «являющихся сторонниками украинского нацизма», которые готовили диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры.

Visa оценила свои потери от ухода из России в 60 миллионов долларов.

В Белгородской области произошел пожар на складе боеприпасов. О его причинах не сообщается.

В России возобновили работу магазины OBI.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.