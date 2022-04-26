Война Шестьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

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Шестьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 25 апреля можно прочитать здесь.

Главные новости последних часов:

По данным ООН, в Украине с начала войны погибли 2665 мирных жителей.

В Белгородской области, по заявлению губернатора, обстреляли три приграничных села. Есть пострадавшие.

По данным властей Украины, в городе Кременная Луганской области оккупированном россиянами, в мэрии и отделе полиции взорвался бытовой газ.

Под Мариуполем нашли третье место массового захоронения мирных жителей.

В Тирасполе обстреляли из гранатометов здание министерства госбезопасности непризнанного Приднестровья.

Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры заявил, что ФСБ раскрыла планы покушения на Владимира Соловьева. Тележурналиста якобы планировали убить «неонацисты по заказу СБУ».

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.