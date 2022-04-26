Война Шестьдесят второй день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 25 апреля можно прочитать здесь.
Главные новости последних часов:
- По данным ООН, в Украине с начала войны погибли 2665 мирных жителей.
- В Белгородской области, по заявлению губернатора, обстреляли три приграничных села. Есть пострадавшие.
- По данным властей Украины, в городе Кременная Луганской области оккупированном россиянами, в мэрии и отделе полиции взорвался бытовой газ.
- Под Мариуполем нашли третье место массового захоронения мирных жителей.
- В Тирасполе обстреляли из гранатометов здание министерства госбезопасности непризнанного Приднестровья.
- Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры заявил, что ФСБ раскрыла планы покушения на Владимира Соловьева. Тележурналиста якобы планировали убить «неонацисты по заказу СБУ».
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал один миллион долларов за информацию о местонахождении двух добровольческих батальонов имени Джохара Дудаева и Шейха Мансура, воюющих в Украине на стороне Киева.
«Мы их не должны упустить, мы их должны уничтожить, или они должны встать на колени и попросить прощения у своего народа, у всех мусульман, или головы на отсек, — сказал Кадыров в аудио-сообщении, опубликованном в телеграме. — Кто не с нами, тот под нами. Скоро до вас доберемся».
По утверждению главы Чечни, деньги за информацию о батальонах пообещал пожертвовать некий меценат.
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Минобороны Великобритании — о ситуации в зоне боевых действий на 26 апреля
- Российские силы, вероятно, пытаются окружить хорошо укрепленные украинские позиции на востоке страны.
- Город Кременная, предположительно, пал. Сообщается о тяжелых боях к югу от Изюма, где российские войска пытаются продвинуться к городам Славянск и Краматорск с севера и востока.
- Украинские силы готовят оборону в Запорожье к возможному нападению России с юга.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Слобожанском направлении противник усиливает группировку войск, продолжает частичную блокировку Харькова и пытается вести наступление в направлении населенного пункта Заводы.
- На Северодонецком направлении идут боевые действия в районе Рубежного. На Попаснянском направлении продолжаются бои за Попасную. На Кураховском направлении противник совершал безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки и Марьинки. На Запорожском направлении ведутся наступательные боевые действия в направлении Трудолюбовки.
- В районе Большой Александровки Херсонской области украинские войска уничтожили склад с боеприпасами и убили более 70 российских военнослужащих. Также противник понес потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.
- Группировка Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки поразила десять воздушных целей противника: три самолета, четыре беспилотника оперативно-тактического уровня и три крылатые ракеты.
- На территории Донецкой и Луганской за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять артсистем, 13 единиц бронированной техники, 15 единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одна зенитная установка.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.
Запорожская область подверглась ракетному обстрелу
«Утром, в 6:50, зафиксированы „прилеты“. Обстоятельства выясняются», — сообщает Запорожская областная военная администрация.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя попытку покушения на журналиста Владимира Соловьева, назвал Украину «террористическим государством».
«Развязав войну против собственного народа, Киев перешел к терактам против мирных граждан других стран. Вот к чему приводит поддержка неонацистской идеологии. Необходимо признать: Украина — террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность», — написал Володин в своем телеграм-канале.
Губернатор Белгородской области сообщил о новом обстреле со стороны Украины
«Был обстрел с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа. По докладу главы, который оперативно выехал на место, пострадало несколько нежилых построек и 4 дома. Слава богу, что нет пострадавших среди мирного населения. С остальными проблемами справимся», — написал Вячеслав Гладков утром 26 апреля в своем телеграм-канале.
Накануне в области были обстреляны села Нехотеевка и Журавлевка, пострадали два человека. С начала войны приграничная Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. 1 апреля в Белгороде произошел пожар на нефтебазе, как сообщали власти, в результате украинского авиаудара.
Здравствуйте! «Медуза» начинает трансляцию о событиях 62-го дня войны в Украине.