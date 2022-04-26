Перейти к материалам
Кнопка поддержки
новости

Война Шестьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 25 апреля можно прочитать здесь.

Главные новости последних часов:

  • По данным ООН, в Украине с начала войны погибли 2665 мирных жителей.
  • В Белгородской области, по заявлению губернатора, обстреляли три приграничных села. Есть пострадавшие.
  • По данным властей Украины, в городе Кременная Луганской области оккупированном россиянами, в мэрии и отделе полиции взорвался бытовой газ.
  • Под Мариуполем нашли третье место массового захоронения мирных жителей.
  • В Тирасполе обстреляли из гранатометов здание министерства госбезопасности непризнанного Приднестровья.
  • Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры заявил, что ФСБ раскрыла планы покушения на Владимира Соловьева. Тележурналиста якобы планировали убить «неонацисты по заказу СБУ».

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал один миллион долларов за информацию о местонахождении двух добровольческих батальонов имени Джохара Дудаева и Шейха Мансура, воюющих в Украине на стороне Киева.

«Мы их не должны упустить, мы их должны уничтожить, или они должны встать на колени и попросить прощения у своего народа, у всех мусульман, или головы на отсек, — сказал Кадыров в аудио-сообщении, опубликованном в телеграме. — Кто не с нами, тот под нами. Скоро до вас доберемся».

По утверждению главы Чечни, деньги за информацию о батальонах пообещал пожертвовать некий меценат.

Читайте наш онлайн также в телеграме и сторис инстаграма.

Минобороны Великобритании — о ситуации в зоне боевых действий на 26 апреля

  • Российские силы, вероятно, пытаются окружить хорошо укрепленные украинские позиции на востоке страны.
  • Город Кременная, предположительно, пал. Сообщается о тяжелых боях к югу от Изюма, где российские войска пытаются продвинуться к городам Славянск и Краматорск с севера и востока.
  • Украинские силы готовят оборону в Запорожье к возможному нападению России с юга.
Интервью соавтора книги «Почему одни страны богатые, а другие бедные»

«КГБ и силовики сыграли в российской истории куда более важную роль, чем культура» Экономист Дарон Асемоглу — о том, могут ли санкции остановить Путина и есть ли у России шанс на демократию

Интервью соавтора книги «Почему одни страны богатые, а другие бедные»

«КГБ и силовики сыграли в российской истории куда более важную роль, чем культура» Экономист Дарон Асемоглу — о том, могут ли санкции остановить Путина и есть ли у России шанс на демократию

Утренняя сводка Генштаба ВСУ

  • На Слобожанском направлении противник усиливает группировку войск, продолжает частичную блокировку Харькова и пытается вести наступление в направлении населенного пункта Заводы.
  • На Северодонецком направлении идут боевые действия в районе Рубежного. На Попаснянском направлении продолжаются бои за Попасную. На Кураховском направлении противник совершал безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки и Марьинки. На Запорожском направлении ведутся наступательные боевые действия в направлении Трудолюбовки.
  • В районе Большой Александровки Херсонской области украинские войска уничтожили склад с боеприпасами и убили более 70 российских военнослужащих. Также противник понес потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.
  • Группировка Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки поразила десять воздушных целей противника: три самолета, четыре беспилотника оперативно-тактического уровня и три крылатые ракеты.
  • На территории Донецкой и Луганской за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять артсистем, 13 единиц бронированной техники, 15 единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одна зенитная установка.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.

Запорожская область подверглась ракетному обстрелу

«Утром, в 6:50, зафиксированы „прилеты“. Обстоятельства выясняются», — сообщает Запорожская областная военная администрация.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя попытку покушения на журналиста Владимира Соловьева, назвал Украину «террористическим государством».

«Развязав войну против собственного народа, Киев перешел к терактам против мирных граждан других стран. Вот к чему приводит поддержка неонацистской идеологии. Необходимо признать: Украина — террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Подробнее читайте здесь

ФСБ объявила о задержании неонацистов, которые якобы планировали по заказу СБУ убить Владимира Соловьева и других пропагандистов Украина отказалась комментировать «новые фантазии российских спецслужб»

Подробнее читайте здесь

ФСБ объявила о задержании неонацистов, которые якобы планировали по заказу СБУ убить Владимира Соловьева и других пропагандистов Украина отказалась комментировать «новые фантазии российских спецслужб»

Губернатор Белгородской области сообщил о новом обстреле со стороны Украины

«Был обстрел с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа. По докладу главы, который оперативно выехал на место, пострадало несколько нежилых построек и 4 дома. Слава богу, что нет пострадавших среди мирного населения. С остальными проблемами справимся», — написал Вячеслав Гладков утром 26 апреля в своем телеграм-канале.

Накануне в области были обстреляны села Нехотеевка и Журавлевка, пострадали два человека. С начала войны приграничная Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. 1 апреля в Белгороде произошел пожар на нефтебазе, как сообщали власти, в результате украинского авиаудара.

Здравствуйте! «Медуза» начинает трансляцию о событиях 62-го дня войны в Украине.