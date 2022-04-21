В Испании найдены мертвыми бывший топ-менеджер «Новатэка» Сергей Протосеня, его жена и дочь

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Бывший топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня, его жена и дочь найдены мертвыми в городе Льорет-де-Мар в Испании. Об этом сообщает телеканал Telecinco.

По данным телеканала, тела жены топ-менеджера Натальи и 18-летней дочери с ножевыми ранениями были обнаружены в комнатах принадлежащей семье виллы. Тело самого Протосени нашли в саду; он погиб от удушения, рядом с ним обнаружили топор и нож.

Как пишет Telecinco, предположительно топ-менеджер убил жену и дочь, после чего покончил с собой.

По данным телеканала, семья Протосени жила во Франции, а в Испанию они приехали на пасхальные праздники. Состояние бывшего топ-менеджера «Новатэка» оценивается в 400 миллионов евро, сообщает телеканал.

В пресс-службе полиции ТАСС подтвердили, что рассматривается версия, согласно которой мужчина мог убить свою жену и дочь, а потом покончить с собой. Там не стали называть имен погибших, сославшись на продолжающееся расследование.

18 апреля в Москве были найдены мертвыми бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, его жена и несовершеннолетняя дочь. По предварительным данным, банкир убил семью, после чего покончил с собой. Причиной произошедшего, как писали СМИ, мог быть конфликт на почве ревности.