«Газета.ру» и ТАСС сообщили о планах Renault продать долю в «АвтоВАЗе»
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Французский автомобильный концерн Renault собирается продать свою долю в российской компании «АвтоВАЗ», сообщили «Газета.ру» и ТАСС, ссылаясь на источники.
Источник «Газета.ру» в «АвтоВАЗе» утверждает, что среди потенциальных покупателей — дочернее подразделение «Ростеха» и структуры Минпромторга. Собеседник ТАСС в госструктурах сказал, что в качестве покупателя «рассматривается один из китайских автоконцернов». Источник не уточнил его название.
Renault принадлежит почти 68% в «Лада Авто Холдинг» — совместном предприятии с госкорпорацией «Ростех», созданном для управления «АвтоВАЗом».
С 23 марта Renault остановил работу на своем сборочном заводе в Москве, где выпускалась внедорожная модельная линейка. Тогда же в Renault, говоря о своей доле в «АвтоВАЗе», сообщили, что «оценивают доступные варианты с учетом текущей ситуации». Bloomberg писал, что компания рассматривает в качестве варианта ухода из России передачу своей доли в «АвтоВАЗе» российскому инвестору.