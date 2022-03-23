Renault приостанавливает деятельность в России

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Автоконцерн Renault объявил о приостановке производственной деятельности в России.

В частности, с 23 марта остановлена работа на сборочном заводе в Москве.

«Что касается доли в „АвтоВАЗе“, Renault Group оценивает доступные варианты с учетом текущей ситуации, действуя ответственно по отношению к своим 45 тысячам сотрудникам в России», — говорится в пресс-релизе компании.

Renault оставался единственным крупным мировым автопроизводителем, который продолжал производство и продажи в России после начала войны в Украине.

Вместе с «Ростехом» Renault контролирует «АвтоВАЗ», производящий автомобили Lada. На московском заводе Renault выпускается внедорожная модельная линейка, в том числе внедорожники Duster, кроссоверы Kaptur и купе-кроссоверы Arkana.

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