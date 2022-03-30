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Россия объявила о готовности объявить «режим тишины» в Мариуполе для эвакуации мирных жителей

Источник: Интерфакс

Российская сторона готова объявить «режим тишины» для эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Об этом, сообщает «Интерфакс», объявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«Вооруженные силы России исключительно в гуманных целях с 10:00 31 марта 2022 года объявляют „режим тишины“ и открывают дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске)».

Эвакуацию предлагается провести при непосредственном участии представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста.

По словам Мизинцева, гуманитарный коридор будет открыт только если украинская сторона гарантирует безусловное соблюдение режима тишины в установленное время. От Украины, добавил он, требуется «письменно уведомить об этом российскую сторону, а также представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста до 06:00 31 марта».

Мариуполь уже более месяца окружен российскими войсками и постоянно подвергается обстрелам. Власти Мариуполя заявляли, что в городе в той или иной степени повреждены 90% жилых зданий и требуется эвакуировать всех жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко 28 марта говорил, что в городе остаются около 160 тысяч жителей. С начала войны Мариуполь, по подсчетам мэра, покинули, в том числе по гуманитарным коридорам, около 250 тысяч человек.

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