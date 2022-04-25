«Весь мир перед глазами просто умер. Он был убит российской ракетой» «Русская служба Би-би-си» поговорила с жителем Одессы Юрием Глоданом, у которого при обстреле погибла семья. Вот что он рассказал

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Моя жена была очень доброй, она была хохотушкой, она любила смеяться, находила радость в простых вещах, она была счастлива. Она очень любила Одессу, это для нее действительно был любимый город. Мы очень часто любовались нашим красивым городом, каждой улочкой, каждым домиком, нашим прекрасным морем. А какой она была мамой… Вы даже не представляете! Это мать, это подруга, это дочка — с самыми лучшими качествами… Другого человека такого мне просто не найти. Он только один раз может быть дарован Богом.

Я присутствовал при родах, я плакал от счастья, когда у нас родилась доченька. И просто сейчас мне очень сложно осознавать, что моей доченьки уже больше нет. И жены, и тещи… Весь мир перед глазами вчера просто умер. Он был убит российской ракетой. И к сожалению, не одна моя семья такая.

Это горе всей Украины. Это горе Одессы. Это горе всего цивилизованного мира с ценностью человеческой жизни. Потому что в XXI веке, когда такой уровень коммуникации между людьми, такой уровень культуры и цивилизации, невозможно, чтобы какое-то государство проводило такую агрессию, такую войну, такие убийства, такие зверства. Просто уничтожая другую страну.

Это выдержки из беседы жителя Одессы Юрия Глодана с «Русской службой Би-би-си». Жена, трехмесячная дочь и теща Глодана погибли в результате попадания российской ракеты в дом, где они жили. Сам мужчина незадолго до этого вышел в магазин и поэтому остался жив.

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Фото на обложке: страница Валерии Глодан в Instagram