В результате ракетных ударов по Одессе погибли трехмесячная девочка, ее мама и бабушка. В Минобороны РФ говорили, что атаковали военный объект

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23 апреля в Одессе в результате ракетных ударов погибли восемь человек. Среди погибших — Валерия Глодан, ее трехмесячная дочь Кира и мать, имя которой не сообщается. Информацию о гибели своих жены и дочери в соцсетях подтвердил муж погибшей женщины — Юрий Глодан. «Родные мои, царство небесное! Вы в наших сердцах!» — написал он.

23 апреля, по заявлению украинской стороны, российские ТУ-95 запустили из акватории Каспийского моря несколько ракет по Одессе. По сообщению городских властей, они попали в военный объект и в жилые дома. В Минобороны РФ говорили, что целью атаки стал «логистический терминал на военном аэродроме», на котором, как утверждают представители России, находилась крупная партия иностранного вооружения.

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После ракетных ударов жильцы одного из многоэтажных домов в Киевском районе города оказались заблокированы под завалами. «Взрывы вражеских снарядов разрушили жилые помещения между вторым и пятым этажами и заблокировали выходы, оставив людей в ловушке. Также возник пожар», — рассказали в офисе генерального прокурора Украины. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством.

УНИАН пишет со ссылкой на соседей семьи Глодан, что в момент взрыва в квартире находились Валерия Глодан, ее дочь и мать. Отец погибшей девочки «пошел на базар купить паску, а когда вернулся и увидел, что вся семья погибла, потерял сознание», рассказали изданию очевидцы.

Denisx Vejas / EST&OST/ Scanpix / LETA

Тимофей Мельников

О гибели трехмесячного ребенка в Одессе ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Восемь людей скончалось, 18 или 20 раненых. <…> Ребенка убили трехмесячного. Война началась, когда этому ребенку месяц был. Вы представляете? Что это вообще происходит? Подонки вонючие. Как их еще назвать? Других нет слов. Просто подонки», — заявил Зеленский вечером 23 апреля на пресс-конференции в Киеве.

Валерия Глодан — уроженка Херсона, ее фамилия в девичестве — Явкина. Ей было 28 лет. УНИАН пишет, что она окончила Одесский национальный университет, где училась на факультете журналистики. Украинские СМИ называют Валерию Глодан журналисткой и своей коллегой. «КП в Украине» пишет, что она работала PR-менеджером. Несколько лет назад она работала в компании по выпуску обуви LAPTI, сообщил основатель центра «Дия.Бизнес Одесса» Александр Верник.

Личный архив Юрия Глодана

В августе 2019 года Валерия Глодан вышла замуж. В январе 2022 года у пары родилась дочь, ее назвали Кирой. 5 февраля Валерия Глодан написала в инстаграме: «Это были лучшие 40 недель. Уже месяц нашей девочке. Папа подарил первые цветы. Это новый уровень счастья».