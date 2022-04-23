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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции в Киеве, что в результате ракетных ударов по Одессе погибли восемь человек и около 20 получили ранения.

Вот такие у нас пасхальные дни, потрясающе. Семь ракет сегодня прилетело в Одессу, семь ракет. Две мы сбили. <…> В многоэтажный дом попала ракета. Восемь людей — на сейчас, вот прямо в этот момент — восемь людей скончалось, 18 или 20 раненых. <…> Ребенка убили трехмесячного. Война началась, когда этому ребенку месяц был. Вы представляете? Что это вообще происходит? Подонки вонючие. Как их еще назвать? Других нет слов. Просто подонки. <…>

И в эти же [пасхальные] дни! То есть вообще на все наплевать. От какого они от бога? Про что они говорят? Про какие ценности? Какой их мир? Русский мир, какой христианский мир? Средневековье. Просто сил нет. Просто семь ракет на Одессу. Их любимую Одессу. Как они говорят, «Одесса-мама» их любимая, куда они так любили приезжать.

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