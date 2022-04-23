Война Пятьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 22 апреля можно прочитать здесь.
Главные новости последних часов:
- Росавиация в 10 раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, введенный из-за войны в Украине.
- Генштаб ВСУ заявил, что в район Новобахмутовки переброшена первая группа наемников из ЧВК «Вагнер».
- Минобороны РФ впервые признало, что в результате пожара и затопления крейсера «Москва» есть погибшие и пропавшие без вести. По версии ведомства, погиб один моряк, пропали — 27. Ранее источник «Медузы» сообщал о 37 погибших и около 100 пропавших моряках.
- Источники ТАСС и «Газеты.Ru» рассказали, что французский концерн Renault собирается продать свою долю в «АвтоВАЗе».
- Минюст объявил «иноагентами» журналистов Алексея Венедиктова, Александра Невзорова и Сергея Пархоменко, а также политиков Леонида Волкова и Владимира Кара-Мурзу (последнего практически одновременно с этим арестовали по делу о «фейках» про армию).
- Тинькофф Банк объявил о планах провести ребрендинг вскоре после антивоенных заявлений своего основателя Олега Тинькова.
- Путин 26 апреля встретится в Москве с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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16 марта в Мариуполе был разрушен драмтеатр. Украинская сторона заявила, что на театр, в котором укрывались мирные жители — женщины и дети — была сброшена мощная бомба. Российская стороны объявила, что взрыв театра — теракт, устроенный украинскими военными из полка «Азов».
Сколько человек погибло в театре, до сих пор точно неизвестно. Власти Мариуполя говорили, что в момент удара там укрывались не менее 1000 человек.
Сейчас в разрушенном театре идет разбор завалов, под которыми находят погибших. Эти фотографии с места проведения поисковой операции были обнародованы 22 апреля.
Запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, введенный из-за войны в Украине вновь продлен, на этот раз до 1 мая
Росавиация, напоминает «Интерфакс», продлевает запрет на полеты уже 10 раз с начала вторжения в Украину.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, Для организации перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы
Полк «Азов» опубликовал видеозапись, на которой показаны мирные жители, в том числе женщины и дети, которые, как утверждается, прячутся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Одна из появившихся в кадре женщин говорит, что они находятся на «Азовстали» уже два месяца. Верифицировать время и место съемки не представляется возможным.
Украинские власти заявляют, что на территории «Азовстали» находятся около 1000 мирных жителей, обвиняя российскую сторону в том, что она не дает им эвакуироваться. Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что украинские военные, находящиеся на «Азовстали», не выпускают мирных жителей.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Группа «Океан Эльзы» дала благотворительный концерт в киевском метро
Музыканты с начала войны регулярно выступают в метро, где от бомбардировок укрываются мирные жители. Лидер группы Святослав Вакарчук также вступил в силы территориальной обороны Украины.
Полную запись концерта в киевском метро, состоявшегося вечером 22 апреля, покажут в эфире украинского телевидения.
С начала войны в Украине погибли 208 детей, еще 387 получили ранения, сообщил офис Генпрокурора Украины.
Оперативно проверить информацию, которую представители сторон конфликта распространяют во время войны, невозможно.
Минобороны Великобритании — о ситуации в Украине
- Несмотря на возросшую активность, российские войска за последние 24 часа не добились значительных успехов, поскольку украинские контратаки продолжают мешать их усилиям.
- Российские военно-воздушные и морские силы не смогли добиться преимущества в воздухе и на море из-за эффективности украинских средств обороны.
- Несмотря на заявленное взятие Мариуполя, там продолжаются ожесточенные бои. Это еще сильнее замедляет желаемое продвижение ВС РФ в Донбассе.
Во время войны невозможно оперативно проверить сообщения о происходящем в зоне боевых действий.
Министерство обороны США ищет возможности ускорить производство эффективного оружия, применение которого требует минимальной подготовки, чтобы поставлять его Украине, сообщает Reuters.
С соответствующим запросом к производителям вооружений обратилось министерство обороны США. От производителей оружия ждут ответа к 6 мая.
Пентагон интересует, что производители оружия могут оперативно предложить в области противовоздушной и береговой обороны, противотанкового и противопехотного вооружения, а также беспилотных летательных аппаратов, спутниковой связи и интернета.
Австрия поддержит все санкции в отношении России, кроме эмбарго на поставку газа. Об этом в интервью CNN заявил министр финансов Австрии Магнус Бруннер.
«Когда санкции ударяют по вам сильнее, чем по тем, в отношении которых они введены, мне кажется, что от этого мало толку», — заявил Бруннер, добавив, что Австрия зависит от российских энергоносителей, и у нее «нет выбора».
В марте лидеры стран ЕС объявили о планах снизить потребление российского газа на 66% до конца этого года, а к концу 2027 года избавиться от зависимости от российских энергоносителей.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, невозможно.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Наибольшая активность противника наблюдается в Слобожанском и Донецком направлениях. Российские подразделения осуществляют перегруппировку, не прекращая наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.
- Отдельные подразделения российской армии ведут наступательные и штурмовые действия южнее Изюма. Противник проводит воздушную разведку позиций и мероприятия по организации огневой поддержки наступления и организации логистического обеспечения группировки.
- На Донецком направлении противник проводит наступательные действия вдоль всей линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на наступлении на Северодонецком направлении. Продолжается наступление в направлении Новотошковского и попытки штурма в районах Рубежного, Попасной и Марьинки.
- На Мариупольском направлении противник продолжает блокировать подразделения ВСУ в районе завода «Азовсталь» и наносить авиационные удары по городу, в том числе с применением самолетов дальней авиации. С целью разминирования припортовой инфраструктуры Мариуполя в оккупированный город прибыло инженерное подразделение.
- Для формирования дополнительных резервов завершена подготовка подразделения частной военной кампании «Вагнер» численностью до 200 человек. Передовая группа подразделения переброшена в район Новобахмутовки для рекогносцировки и уточнения порядка взаимодействия. Информация уточняется.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, невозможно.
Здравствуйте! Мы открываем новую трансляцию, в которой будем следить за всем происходящим в Украине и вокруг нее. Спасибо, что вы нас читаете.