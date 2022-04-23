Война Пятьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

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Пятьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 22 апреля можно прочитать здесь.

Главные новости последних часов:

Росавиация в 10 раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, введенный из-за войны в Украине.

Генштаб ВСУ заявил, что в район Новобахмутовки переброшена первая группа наемников из ЧВК «Вагнер».

Минобороны РФ впервые признало, что в результате пожара и затопления крейсера «Москва» есть погибшие и пропавшие без вести. По версии ведомства, погиб один моряк, пропали — 27. Ранее источник «Медузы» сообщал о 37 погибших и около 100 пропавших моряках.

Источники ТАСС и «Газеты.Ru» рассказали, что французский концерн Renault собирается продать свою долю в «АвтоВАЗе».

Минюст объявил «иноагентами» журналистов Алексея Венедиктова, Александра Невзорова и Сергея Пархоменко, а также политиков Леонида Волкова и Владимира Кара-Мурзу (последнего практически одновременно с этим арестовали по делу о «фейках» про армию).

Тинькофф Банк объявил о планах провести ребрендинг вскоре после антивоенных заявлений своего основателя Олега Тинькова.

Путин 26 апреля встретится в Москве с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.