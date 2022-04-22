Война Пятьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

новости

Пятьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 21 апреля можно прочитать здесь.

Главные новости последних часов:

Генштаб ВСУ заявил, что Россия с 30 апреля закроет въезд и выезд из Крыма. Такая мера якобы нужна для того, чтобы не допустить на полуострове срыва весеннего призыва.

МВФ прогнозирует, что Россия из-за санкций в 2024 году перестанет быть шестой крупнейшей экономикой мира.

По оценке Всемирного банка, ущерб зданиям и инфраструктуре Украины в результате вторжения России составил 60 миллиардов долларов.

Власти Мариуполя заявили о братской могиле в поселке Мангуш, где могли похоронить «тысячи» мирных жителей города.

Ни один гуманитарный коридор, согласованный Украиной и Россией на 21 апреля, не заработал.

Великобритания ввела санкции в отношении подполковника Азатбека Омурбекова, которого связывают с убийствами в Буче.

В Твери произошел пожар в НИИ войск Воздушно-космической обороны, где разрабатывали «Искандеры».

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.