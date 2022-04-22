Война Пятьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 21 апреля можно прочитать здесь.
Главные новости последних часов:
- Генштаб ВСУ заявил, что Россия с 30 апреля закроет въезд и выезд из Крыма. Такая мера якобы нужна для того, чтобы не допустить на полуострове срыва весеннего призыва.
- МВФ прогнозирует, что Россия из-за санкций в 2024 году перестанет быть шестой крупнейшей экономикой мира.
- По оценке Всемирного банка, ущерб зданиям и инфраструктуре Украины в результате вторжения России составил 60 миллиардов долларов.
- Власти Мариуполя заявили о братской могиле в поселке Мангуш, где могли похоронить «тысячи» мирных жителей города.
- Ни один гуманитарный коридор, согласованный Украиной и Россией на 21 апреля, не заработал.
- Великобритания ввела санкции в отношении подполковника Азатбека Омурбекова, которого связывают с убийствами в Буче.
- В Твери произошел пожар в НИИ войск Воздушно-космической обороны, где разрабатывали «Искандеры».
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.
Readovka, на странице которой в соцсети «ВКонтакте» накануне появился пост, в котором утверждалось, что потери российской армии в Украине составляют 13 414 человек, а еще 7 тысяч человек якобы числятся пропавшими без вести, объявила о взломе аккаунта.
Генштаб ВСУ заявил, что за пятьдесят шесть дней войны боевые потери российских войск составили около 21 200 человек.
Также, по заявлениям украинских военных, уничтожены:
- 838 танков
- 2162 БМП и другой бронетехники
- 397 артиллерийских систем
- 138 реактивных систем залпового огня
- 176 самолетов и 153 вертолета
- 8 кораблей
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта, невозможно. Относитесь к ней с осторожностью.
В Донецкой области обстреляна областная травматологическая больница в городе Лиман. Фото и видео последствий обстрела публикуют украинские телеграм-каналы.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта, невозможно.
Секретарь СНБО Алексей Данилов дал интервью «Суспильне», в котором, в частности рассказал, что Россия после захвата Украины «за два-три дня» хотела поставить у власти в Киеве высокопоставленных украинских военных. Имена этих военных он не назвал.
Также Данилов заявил, что причиной войны стали тесные связи с Россией, начиная с 1991 года.
«Была тотальная русификация нашей страны. И если мы сейчас не избавимся от этой русификации во всех сферах нашей жизни, через 10-15-20-30 лет у нас будет такая же война с Россией», — заявил он.
Во время войны к информации, которую распространяют представители сторон конфликта, следует относиться с осторожностью.
Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от соревнований и мероприятий под эгидой организации на девять месяцев. Такое решение было принято из-за того, что Рылов принял участие в митинге-концерте в «Лужниках», посвященном восьмой годовщине присоединения Крыма к России.
После митинга с Евгением Рыловым разорвал спонсорский контракт производитель экипировки для плавания Speedo.
«Радио Свободная Европа / Радио Свобода» объявлено в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Мы вынуждены указывать это по требованию российских властей. Кстати, законы об «иностранных агентах» могут угрожать и лично вам.
Козаровичи — одно из сел в Киевской области, оказавшееся в зоне боевых действий. Российские войска покинули эту часть Украины почти месяц назад, но к привычной жизни в Козаровичи, как и в другие населенные пункты, пострадавшие от войны, вернутся еще не скоро. Вот как выглядит село сейчас.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила, что сегодня гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения работать не будут, так как невозможно обеспечить их безопасность.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Минобороны Великобритании — о ситуации в Украине на 22 апреля
- Решение Путина о блокаде сталелитейного завода «Азовсталь», вероятно, указывает на желание высвободить российские силы для развертывания в других местах на востоке Украины. Полномасштабное наступление на «Азовсталь», вероятно, приведет к значительным потерям среди российских войск, что еще больше снизит их общую боевую эффективность.
- На востоке Донбасса продолжаются интенсивные обстрелы и боевые действия, поскольку Россия стремится продвинуться к населенным пунктам Красный Лиман, Бугаевка, Барвинково, Лиман и Попасная.
- Российские войска все еще не восстановились после потерь, понесенных ранее в ходе конфликта. Для восстановления боеспособности они вынуждены отправлять поврежденную боевую технику для ремонта в тыл.
Во время войны информацию о происходящем в зоне боевых действий оперативно проверить невозможно. Относитесь к ней с осторожностью.
После начала войны россияне столкнулись с серьезными финансовыми трудностями. Операции с валютой ограничены, из России ушли Visa, Mastercard и другие платежные системы, средства, вложенные в ценные бумаги, на месяц оказались полностью заморожены, а доли в большинстве биржевых фондов недоступны до сих пор, россиянам, находящимся за границей, все сложнее открыть счет в иностранном банке. Решить многие из этих проблем помогает криптовалюта.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Слобожанском направлении российские войска частично блокируют Харьков, продолжаются обстрелы подразделений ВСУ и объектов критической инфраструктуры
- На Изюмском направлении противник сосредоточил до 25 батальонных тактических групп, предпринимаются попытки наступления в районе населенного пункта Заводы. Российские войска вышли на северные окраины Дубровного, пытаются закрепиться на достигнутом рубеже.
- На Донецком и Таврическом направлениях ВС РФ штурмуют Заречное и пытаются наступать в районе Рубежного. Продолжаются бои за Новотошковское и Попасную. Россияне также пытаются штурмовать Марьинку.
- Усиливается группировка на Запорожском направлении, на Южнобужском направлении российские военные провели разведку боем в районе Трудолюбовки, понесли потери и отошли.
- С 30 апреля въезд и выезд на Крымский полуостров будут запрещены — в целях недопущения срыва весенней призывной кампании.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
МИД Японии впервые за почти 20 лет назвал острова Курильской гряды, на которые претендует эта страна, «незаконно оккупированной» территорией, сообщает агентство «Киодо».
Такое определение было использовано в «Синей книге по дипломатии» — справочнике, который МИД Японии ежегодно издает с 1957 года, пишет «Коммерсант».
В «Синей книге», представленной МИД Японии 22 апреля, также говорится, что военная операция РФ на Украине сопряжена с «насилием, которое подрывает основы международного порядка, в том числе в Азии, такие как запрет на применение силы и верховенство права», отмечает издание.
К 2024 году, по прогнозам Международного валютного фонда, Россия потеряет шестое место в списке крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. По этому показателю, пишет РБК, ее обгонит Индонезия.
По итогам 2024 года, считают в МВФ, доля российского ВВП в общемировом опустится до 2,52%. Доля Индонезии в глобальном ВВП в том же году вырастет до 2,61%. По итогам 2021 года, вклад экономики РФ в общемировую оценивался в 3,07%.
До вторжения в Украину и санкций, введенных из-за него, МВФ прогнозировал, что Россия как минимум до 2027 года (горизонт составления прогноза) останется шестой крупнейшей экономикой мира.
Глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что российские войска за прошедшие сутки 11 раз обстреливали регион, передает «Украина Сейчас».
Под огнем оказались Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное и Горная городская община. Ранены четыре человека, повреждены семь зданий, заявил Гайдай.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Харьков и Харьковская область за прошедшие сутки около 50 раз подвергались обстрелам. Об этом, пишет «Громадське», сообщил глава областной госадминистрации Олег Синегубов.
Среди мирного населения есть жертва, добавил он, не уточняя число погибших и раненых.
Активные бои ведутся в Изюмском направлении, сказал Синегубов, подчеркнув, что украинские вооруженные силы удерживают позиции.
Во время войны информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, оперативно проверить невозможно.
Noize MC на благотворительном концерте в Варшаве спел новую песню «Аусвайс» о вине за войну со словами «не обеляй себя ты тоже виноват». В середине концерта Noize MC рассказал, что к этому моменту они собрали на благотворительность 246 тысяч евро. Все деньги пойдут на помощь украинским беженцам.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за происходящим в Украине, где пятьдесят седьмой день идет война, и вокруг нее. Спасибо, что вы нас читаете.