В правительстве предложили ввозить телефоны Apple и автомобили Tesla в Россию без разрешения правообладателя

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Министерство промышленности и торговли РФ подготовило список продукции, которую предлагается ввозить в Россию в рамках , то есть без разрешения правообладателя. Об этом сообщают «Известия» и «Интерфакс», ссылаясь на копию приказа Минпромторга.

«Известия» пишут, что ведомство предложило продавать без разрешения правообладателя свыше 50 групп товаров более 200 брендов. Как отмечает «Интерфакс», существенное место в списке заняли автомобильные марки, в том числе Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadilac, Chevrolet, Dodge, Hummer. В список также вошли двигатели Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen, шины Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.

Также министерство предложило разрешить параллельный импорт на телефоны и технику Apple, Samsung, Sony, Asus, Intel, HP, Panasonic, Nokia, бытовую технику Electrolux, Siemens, Miele, Dyson, игровые приставки Play Station, X-Box, Nintendo.

В перечне упоминается оборудование для добычи полезных ископаемых, электроэнергетики, железнодорожного и судоходного транспорта, сельского хозяйства, лесопереработки и других отраслей.

В министерстве промышленности и торговли не подтвердили подлинность документа, отметив, что он находится на регистрации в Минюсте.

После российского вторжения в Украину сотни крупных международных компаний, работающих в разных сферах, заявили, что приостановят работу в России, в том числе поставки своей продукции в РФ.

В конце марта правительство России легализовало параллельный импорт, чтобы «удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности», говорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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