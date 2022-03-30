Российское правительство легализовало параллельный импорт. В страну можно будет ввозить товары без разрешения правообладателя

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Правительство РФ узаконило параллельный импорт отдельных видов продукции. Об этом, сообщает ТАСС, объявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Цель механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя», — сказал Мишустин на заседание президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Список продукции, которую можно будет ввозить в РФ в рамках параллельного импорта, будет утверждаться министерством промышленности и торговли, сообщил глава правительства.

«Такой подход позволит гарантировать поставки товаров в Россию, в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков», — добавил Мишустин.

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После вторжения России в Украину около 300 крупных международных компаний, работающих в разных сферах, заявили о приостановке работы на российском рынке, в том числе поставок своей продукции в РФ.

США, Евросоюз и присоединившиеся к ним страны из-за войны наложили на Россию санкции, включающие в себя запрет на поставки некоторых категорий продукции, например, высокотехнологичного оборудования.

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