Минобороны РФ: в результате пожара на крейсере «Москва» погиб один человек, еще 27 пропали без вести

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Министерство обороны России сообщило, что в результате пожара, возникшего 13 апреля на ракетном крейсере «Москва», погиб один человек, а еще 27 пропали без вести. Заявление Минобороны цитирует «Интерфакс».

«В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь», — заявили в министерстве.

В результате случившегося на крейсере «Москва» погиб старший мичман Иван Вахрушев, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Ранее о смерти Вахрушева сообщала его жена.

Первоначально в Минобороны РФ утверждали, что после пожара с корабля эвакуировали весь экипаж, но это противоречит многочисленным сообщениям о пропавших без вести и погибших моряках.

Согласно заявлению Минобороны РФ, 13 апреля на флагмане Черноморского флота произошел пожар, из-за которого «сдетонировал боезапас». Через сутки ведомство сообщило, что корабль затонул. Украинские источники заявляли, что крейсер «Москва» погиб из-за попадания украинских ракет «Нептун».