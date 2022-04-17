«Радио Свобода»: как минимум один моряк с затонувшего крейсера «Москва» погиб. Минобороны РФ заявляло, что экипаж эвакуировали

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Журналисты выяснили, что как минимум один моряк с затонувшего крейсера «Москва» погиб. Им удалось установить его личность — это мичман Иван Вахрушев, говорится в расследовании.

«Схемы» обнаружили в соцсети «Одноклассники» пост женщины по имени Варвара Вахрушева. 15 апреля она опубликовала фотографию мужчины, одетого в офицерскую форму военно-морского флота России с погонами мичмана.

«Наш герой!!! Умер выполняя свой долг. Боролся до последнего вздоха за жизнь корабля. Мы рыдаем и скорбим. Ты всегда останешься героем в наших сердцах», — говорится в подписи под снимком.

Журналисты связались с Вахрушевой во «ВКонтакте». В переписке она подтвердила, что ее муж погиб в результате затопления крейсера «Москва». Она узнала об этом от командования 14 апреля. При этом обстоятельства гибели супруга Вахрушевой не сообщили.

Со слов жены, известно, что Вахрушеву был 41 год, он уроженец села Нечкино Сарапульского района Удмуртии и служил в боевой части номер пять, отвечающий за эксплуатационную сохранность «Москвы». Кроме того, Вахрушева сообщила «Схемам», что еще 27 членов экипажа крейсера пропали без вести.

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Вечером 13 апреля стало известно о пожаре на крейсере «Москва» — флагмане Черноморского флота РФ. Украинская сторона заявила, что возгорание на крейсере произошло после того, как его атаковали украинскими противокорабельными ракетами «Нептун».

Российские информагентства со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что в результате пожара на крейсере сдетонировал боезапас, а экипаж был «полностью эвакуирован». Причины возгорания до сих пор неизвестны. На следующий день ведомство заявило, что «Москва» затонула при буксировке во время шторма, и повторило информацию об эвакуации экипажа. О том, сколько членов экипажа находилось на корабле, есть ли среди них погибшие или пострадавшие, российские военные не уточнили.

16 апреля Минобороны РФ опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ с моряками крейсера. Часть ролика, где могли оглашать численность экипажа, вышла без звука. Издание насчитало на видео около 100 моряков. При этом численность экипажа может достигать до 680 человек, в разные годы СМИ сообщали, что экипаж крейсера состоит из 416 или 510 человек.

Крейсер «Москва» участвовал в в Одесской области и именно с ним, как писали украинские СМИ, связана фраза .

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