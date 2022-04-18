«Агентство» узнало имя еще одного погибшего на крейсере «Москва»

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Издание «Агентство» назвало имя еще одного моряка, погибшего на . Это старший матрос Виталий Бегерский. Имя журналистам назвала его двоюродная сестра.

«Бегерский нес вахту дозорным на правом борту [крейсера], его тело не было эвакуировано», — пишет «Агентство» со ссылкой на знакомого моряка.

О гибели Виталия Бегерского его тете сообщили представители Минобороны РФ, следует из публикации. Женщина обратилась к ним, узнав о случившемся с кораблем.

Согласно его аккаунту в соцсетях, Виталий Бегерский был из Николаевска-на-Амуре. В армию его призвали в июле 2021 года.

«Русская служба Би-би-си» поговорила с жительницей Крыма Юлией Цывовой, сын которой Андрей Цывов, по ее словам, внесен в список пропавших без вести. По словам женщины, видевшей список, там может быть несколько десятков имен.

Минобороны РФ утверждает, что весь экипаж крейсера «Москва» был эвакуирован после начала пожара, однако известно о нескольких пропавших без вести срочниках, служивших на корабле, а также о гибели мичмана Ивана Вахрушева.

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