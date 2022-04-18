Отец пропавшего моряка с крейсера «Москва» рассказал, что с ним связались родители еще троих срочников

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Дмитрий Шкребец, сын которого Егор служил на и считается пропавшим без вести, сообщил, что с ним связались три семьи, оказавшиеся в такой же ситуации.

По его словам, это семьи из Ялты, Алупки и Санкт-Петербурга, «у которых дети тоже пропавшие без вести, тоже срочники».

Сегодня вместе написали заявления в местном военкомате, завтра они будут в военном комиссариате Симферополя. Нам нужны письменные ответы на наши вопросы о нахождении наших детей, а не смс с картинками и пожеланиями молиться… Здесь на месте все отнеслись с участием к нашей беде, очень благодарны.

Дмитрий Шкребец написал о вероятной гибели своего сына 17 апреля. По его словам, офицеры заявили ему, что Егора Шкребца нет в списках погибших и раненых и что он числится пропавшим без вести. В тот же день жительница Санкт-Петербурга Ульяна Тарасова заявила, что ее сын Марк Тарасов пропал без вести на «Москве».

18 апреля об исчезновении своего сына Никиты Сыромясова, проходившего срочную службу на крейсере «Москва», рассказала жительница Свердловской области Анна Сыромясова, пишет телеграм-канал «Можем объяснить». «Объехали два госпиталя, в списках нет, власти молчат! Не хотят ничего говорить. Мы звонили в часть, подробной информации не дают», — заявила она журналистам.

Минобороны РФ утверждало, что с крейсера «Москва» был эвакуирован весь экипаж . При этом, согласно неофициальным свидетельствам, на корабле после попадания ракет могли погибнуть десятки человек. Журналистам удалось подтвердить информацию о гибели мичмана Ивана Вахрушева.

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