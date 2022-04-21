Война Пятьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

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Пятьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 20 апреля можно прочитать здесь.

Главные новости последних часов:

Путин заявил, что приказывает отменить штурм «Азовстали», объяснив это решение заботой о жизни и здоровье российских военных.

Президент РФ сказал, что украинским военным, находящимся на «Азовстали», вновь предлагают сдаться. До этого два дня подряд защитники «Азовстали» призыв сложить оружие и покинуть территорию завода игнорировали.

Криптобиржа Binance отстранила от участия в торгах клиентов из России, стоимость активов которых превышает 10 тысяч евро.

Рамзан Кадыров заявил, что «Азовсталь» «до обеда или после обеда» будет полностью под контролем вооруженных сил РФ.

США расширили санкционный список против России. Под ограничения, в числе прочих, попала зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева, россияне, связанные с банком «Открытие», а также Транскапиталбанк - оператор новой платежной системы ЦБ Hello.

Германия откажется от российской нефти до конца 2022 года, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.