Война Пятьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 20 апреля можно прочитать здесь.
Главные новости последних часов:
- Путин заявил, что приказывает отменить штурм «Азовстали», объяснив это решение заботой о жизни и здоровье российских военных.
- Президент РФ сказал, что украинским военным, находящимся на «Азовстали», вновь предлагают сдаться. До этого два дня подряд защитники «Азовстали» призыв сложить оружие и покинуть территорию завода игнорировали.
- Криптобиржа Binance отстранила от участия в торгах клиентов из России, стоимость активов которых превышает 10 тысяч евро.
- Рамзан Кадыров заявил, что «Азовсталь» «до обеда или после обеда» будет полностью под контролем вооруженных сил РФ.
- США расширили санкционный список против России. Под ограничения, в числе прочих, попала зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева, россияне, связанные с банком «Открытие», а также Транскапиталбанк - оператор новой платежной системы ЦБ Hello.
- Германия откажется от российской нефти до конца 2022 года, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.
Путин заявил, что штурмовать «Азовсталь» не нужно
На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, которую показало российское телевидение, президент РФ заявил:
«Предлагаемый штурм промзоны „Азовстали“ считаю нецелесообразным. Приказываю его отменить.
Этот тот случай, когда мы должны думать, — то есть мы всегда должны об этом думать, — о сохранении жизней и здоровья наших солдат и офицеров.
Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела».
«Есть», — ответил Шойгу.
«Предложите еще раз всем, кто еще не сложил оружие, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международными правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь», — сказал Путин.
Российское телевидение показало встречу Путина и Шойгу
На встрече, фрагмент которой появился в эфире «России 24», Шойгу отчитывается:
Сегодня вооруженными силами Российской Федерации и народной милицией Донецкой народной республики освобожден Мариуполь. Остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь».
После начала вторжения в Украину Шойгу долгое время не появлялся на публике, что спровоцировало появление версий о плохом состоянии его здоровья.
О взятии Мариуполя под контроль, за исключением «Азовстали», Минобороны РФ сообщало уже несколько назад.
К информации, которую во время войны распространяют представители сторон конфликта, нужно относиться с осторожностью.
ФСБ объявила, что в Крыму пресечен теракт на железной дороге.
«В городе Симферополе задержан граждан РФ, сторонник „Исламского государства“, осуществлявший подготовку подрыва железнодорожных путей», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Теракт, заявили представители спецслужбы, готовился «по указанию главарей крымскотатарского исламского добровольческого батальона „Крым“, принимающего участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на Украине».
У задержанного изъяты «два самодельных взрывных устройства, два электродетонатора, схема закладки СВУ под железнодорожное полотно, экстремистская литература, флаг и пропагандистские листовки батальона „Крым“».
Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту и незаконном хранении взрывчатки и взрывных устройств.
Во время войны информацию, которую распространяют стороны конфликта, оперативно проверить невозможно.
В Северодонецке не осталось ни одного склада продовольствия, сообщил глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай.
Продовольствие жители города получают исключительно из гуманитарной помощи, сказал он.
Во время войны проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон, невозможно.
Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что жителям России, преследуемым по политическим мотивам, нужно активнее оказывать поддержку.
«Мы хотим сделать все возможное, чтобы эти люди, которые отвергают преступную войну Путина, были в безопасности в Германии», — сказала Фезер в интервью изданиям концерна Funke Mediengruppe.
При этом глава МВД отметила, что с начала войны количество запросов на убежище от жителей России выросло незначительно. Вероятно, считает Фезер, это означает, что россияне, бегущие от режима Путина, выбирают какие-то другие страны — не Германию. В связи с этим, заявила она, «необходимо найти способы, чтобы находящиеся под угрозой люди из России могли запросить убежище в ЕС, а также могли работать здесь».
Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы Украины ударили ракетным комплексом «Точка-У» по частной птицефабрике в городе Токмак Запорожской области, который с начала марта находится под контролем российских военных.
«Дотла сгорело несколько единиц автомобильной техники, использовавшейся для обеспечения работы птицефабрики. Также нанесен ущерб близлежащим жилым домам», — говорится в сообщении Минобороны.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, невозможно.
Во время войны к заявлениям представителей сторон конфликта следует относиться с осторожностью. Оперативно проверить такую информацию невозможно.
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Производитель табачной продукции Imperial Brands, среди брендов которого West, Davidoff и Gauloises, передает свой российский бизнес инвесторам.
Такое решение, сообщается на сайте компании, принято из-за российского вторжения в Украину.
У Imperial Tobacco в Волгограде есть табачная фабрика «Империал Тобакко Волга». Ее работа после начала войны в Украине была приостановлена.
Другие табачные компании, например, Philip Morris International и Japan Tobacco International, на фоне войны приостановили инвестиции в России.
Еще один крупный производитель табачных изделий — British American Tobacco — ранее объявил о продаже российского бизнеса.
Минобороны Великобритании — о ситуации в Украине
- Россия, вероятно, хочет продемонстрировать успехи в Украине в преддверии ежегодного празднования Дня Победы 9 мая. Это может повлиять на то, насколько быстро и решительно российские войска попытаются провести операции в ближайшие дни.
- Российские войска в настоящее время продвигаются с плацдармов в Донбассе в направлении Краматорска, который продолжает подвергаться ракетным обстрелам.
- Россия стремится обеспечить плотную воздушную поддержку своему наступлению на востоке Украины, чтобы подавить и уничтожить украинские средства противовоздушной обороны.
Во время войны оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий невозможно.
Рамзан Кадыров заявил, что «Азовсталь» «до обеда или после обеда» будет полностью под контролем вооруженных сил РФ.
У украинских защитников «Азовстали», добавил глава Чечни, остается возможность сдаться. «Если вы посчитаете нужным с утра сложить оружие, то, я уверен, что руководство Вооруженных сил во главе с Верховным главнокомандующим примет правильное решение», — заявил Кадыров.
Минобороны РФ 19 и 20 апреля заявляло, что открыло коридор для того, чтобы находящиеся на «Азовстали» могли выйти и сдаться. Коридором никто не воспользовался.
Во время войны к заявлениям представителей сторон конфликта следует относиться с осторожностью. Информацию, которую они распространяют, оперативно проверить невозможно.
В Бородянке (Киевская область) обнаружены еще девять тел мирных жителей, сообщает «Украина Сейчас».
По словам начальника полиции Киевской области Андрея Небытова, они погибли в то время, когда город занимали российские войска. В одной могиле найдены тела двух мужчин и 15-летней девочки, в другой — четырех мужчин и двух женщин, рассказал он. На телах некоторых из убитых есть следы пыток, заявил глава областной полиции.
В другом населенном пункте Киевской области, Буче, продолжается эксгумация тел из братских могил, опознание и похороны погибших во время российской оккупации. Фото сделано на кладбище Бучи 20 апреля.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Противник пытается продолжать наступление на востоке с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.
- По объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины российские войска продолжают наносить ракетно-бомбовые удары.
- В районе Харькова противник продолжает наращивать систему технического обеспечения войск. Обстрелы Харькова продолжаются.
- В Балаклее (город между Харьковом и Изюмом) раненых российских военных при наличии отдельного полевого госпиталя стали класть в городскую больницу, что может свидетельствовать о росте числа раненых.
- В Херсонской области российские войска планируют организовать мобилизацию местного населения. В селе Золотая Балка представители российских войск провели собрания с местным населением, где заявили о том, что гуманитарных коридоров больше не будет, людям запретили покидать населенный пункт.
- ВВС Украины за сутки сбили три российских беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету.
- На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито девять атак противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон, невозможно.
Компания Procter & Gamble объявила, что ей, возможно, придется уйти с российского рынка из-за санкций, проблемами с переводами денежных средств, возникшими из-за ограничений, наложенных на финансовые организации, а также из-за сложностей с поставками.
В докладе, который цитирует Reuters, компания также указала, что существует «высокий уровень неопределенности относительно того, как будет развиваться война, какова будет ее продолжительность и чем она закончится».
В Procter & Gamble также сообщили, что два завода компании в Украине могут быть уничтожены, что приведет к финансовым потерям. В Украине работает около 500 сотрудников P&G, в России у компании около 2,5 тысячи сотрудников.
После российского вторжения в Украину Procter & Gamble, как и многие другие компании, объявила о сокращении ассортимента своей продукции в России и сворачивании рекламных и маркетинговых кампаний.
Уже летом 2022 года Финляндия, по данным СМИ, подаст заявку на вступление в НАТО. Вслед за ней это должна сделать и Швеция. Если страны вступят в альянс, Санкт-Петербург окажется всего в 200 километрах от границы со странами НАТО. А общая протяженность границ стран, состоящих в альянсе, с Россией увеличится вдвое.
О том, как быстро военный блок примет решение, что оно будет значить для альянса и Кремля, как изменится положение России и где она будет искать союзников, «Медуза» поговорила с Кириллом Шамиевым — политологом и специалистом в области гражданско-военных отношений.
Здравствуйте! Мы начинаем новую трансляцию, в которой будем следить за всеми событиями в Украине и вокруг нее.