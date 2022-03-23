Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России. СМИ сообщили, что он уехал из страны

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Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника.

По их словам, Чубайс уехал из России. Он объяснил свои действия несогласием с войной в Украине, пишет Bloomberg.

Обновлено. Чубайс уволился по собственному желанию. Уехал он из России или нет — его личное дело, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Коммерсант» сообщил, что Чубайса видели в Стамбуле.

Агентство отмечает, что Чубайс стал самым высокопоставленным чиновником, порвавшим связи с Кремлем после вторжения в Украину.

Анатолий Чубайс был назначен спецпредставителем президента России в декабре 2020 года. До этого он девять лет возглавлял госкорпорацию «Роснано». После начала войны он публично не делал однозначных антивоенных заявлений.

На прошлой неделе Аркадий Дворкович, который в 2012-2018 годах был вице-премьером российского правительства, ушел с поста председателя фонда «Сколково».

Это произошло вскоре после того, как Дворкович в качестве главы высказался против войны в Украине. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал эти слова Дворковича «национал-предательством» и предложил «с позором» уволить его из фонда «Сколково».

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