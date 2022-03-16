Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Александр Астафьев / ТАСС

Владимир Путин 16 марта провел совещание «о мерах социально-экономической поддержки регионов России». В начале встречи он произнес речь, посвященную не только войне в Украине (президент повторил старые тезисы о том, что в Донбассе был «геноцид», а Россия «вынужденно» напала на соседнюю страну), но и «пятой колонне» (обещано «очищение общества»). Вот краткий пересказ выступления Путина, которое выглядит весьма угрожающим.

Жители Донбасса восемь лет подвергались геноциду. Киев саботировал выполнение Минских соглашений, а Запад не обращал внимания на жертвы — это «нравственная деградация, полное расчеловечивание». Украина пыталась получить ядерное оружие, наступление украинских военных на Донбасс и Крым было только вопросом времени. У России не было другого варианта для обеспечения своей безопасности, кроме проведения «специальной военной операции». Ограничиться войсками на территории, подконтрольной ЛНР и ДНР, Россия не могла — «это не стало бы окончательным решением».

Тактика боевых действий вооруженных сил РФ в Украине полностью себя оправдала. Российские военные «делают все, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов». Западу судьба народа Украины безразлична. Запад подталкивает Киев к продолжению кровопролития, поставляя оружие, разведданные и направляя советников и наемников.

Как Россия «делает все, чтобы избежать потерь среди мирного населения» Украины Неужели Украина действительно «сфальсифицировала» репортаж об обстреле роддома в Мариуполе? (Спойлер: нет) Разбираем аргументы одного из главных пропагандистских мифов этой войны

Против России «империя лжи» развернула беспрецедентную информационную кампанию. Россиян на Западе преследуют так, что «напрашиваются прямые аналогии с антисемитскими погромами». Санкции приняли бы в любом случае, военная операция — лишь повод. Но страдают от санкций сами европейцы и американцы, а страны, где проживает больше половины населения земного шара, их не поддерживают. Это «подводит черту под глобальным доминированием западных стран и в политике, и в экономике».

Запад продолжит попытки додавить Россию, расчленить страну. И будет делать ставку на «пятую колонну», на тех, кто живет там не только географически, но и своим «рабским сознанием». Но народ России сможет отличить патриотов от предателей и такое «очищение общества» только укрепит страну.

Российская экономика адаптируется к санкциям, хотя потребуются глубокие структурные изменения, которые приведут к временному росту инфляции и безработицы. Но Центробанку включать печатный станок не придется, «у нас есть доход». Россия будет уважать права зарубежных компаний, хотя ЕС и США, заморозив российские активы, «объявили самый настоящий дефолт по своим обязательствам».

С экономикой правда все будет в порядке? Сколько еще проживет российская экономика? А потом будет как в девяностых? Что тогда будет делать правительство? Отвечает экономист Олег Буклемишев. Во время дефолта 1998 года он работал в Минфине

Экономика РФ располагает всеми ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи, а текущие вызовы должны только мобилизовать страну. Все социальные выплаты, включая пенсии и пособия, будут увеличены, зарплаты бюджетникам поднимут. Правительство предоставит кредитную линию каждому региону РФ в 10% от объема его доходов, а главы субъектов РФ получат дополнительные полномочия, чтобы принимать «гибкие и оперативные решения» по поддержке граждан и экономики.

Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Двадцать первый день. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Двадцать первый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь