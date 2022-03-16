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В России возбуждены первые уголовные дела по новой статье 207.3 УК РФ о «распространении фейков» о действиях вооруженных сил. Об этом сообщает Следственный комитет.

ГСУ СК возбудило дело в отношении блогера Вероники Белоцерковской, которая в начале марта в инстаграме опубликовала записи, содержавшие «заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции».

Таким образом, по мнению ведомства, блогер «дискредитировала органы государственной власти и вооруженные силы». По данным СК, Белоцерковская находится за границей; сейчас решается вопрос о ее объявлении в международный розыск.

Помимо этого, сообщает СК, в Томской области возбуждены два уголовных дела в отношении местных жителей, которые разместили в соцсетях «заведомо ложную информацию о потерях российских военнослужащих, а также об их действиях на территории Украины в период проведения специальной военной операции». Им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Административная и уголовная ответственность за «дискредитацию использования российских войск» и распространение «заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ» вступила в силу 5 марта. Соответствующие поправки были приняты Думой, одобрены Советом Федерации и подписаны президентом буквально за несколько дней. Максимальное наказание по новым статьям — 15 лет колонии.

Из-за закона о «дискредитации» некоторые российские СМИ решили остановить работу; другие отказались от освещения войны в Украине. Часть иностранных изданий закрыла свои бюро в России.

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