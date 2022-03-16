Турчак обвинил Дворковича в «национал-предательстве» и потребовал «с позором» уволить его из фонда «Сколково»

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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил «с позором» уволить с поста главы фонда «Сколково» бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича из-за его высказываний в качестве президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

[Дворкович] выступил в западных СМИ с осуждением якобы «начатых Россией военных действий на Украине» и заявил, что в России и Белоруссии не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а их игрокам должно быть запрещено представлять свои страны на международных соревнованиях. Это ничто иное как то самое национал-предательство, то самое поведение пятой колонны, о которых сегодня .

Аркадий Дворкович сделал антивоенные высказывания 14 марта в интервью Mother Jones. Он сказал, в частности, что «думает о мирных жителях Украины» и об украинских шахматистах, которые из-за войны не могут «даже думать о шахматах». Дворкович выступил за запрет на участие России и Беларуси в официальных международных турнирах до тех пор, «пока не закончится война и украинские игроки не вернутся к шахматам» (такой запрет был введен 16 марта).

15 марта в качестве главы фонда «Сколково» Дворкович сделал немного иное заявление. Назвав войны «абсолютным злом», он сделал акцент на бессмысленности санкций против России и на способности страны «справиться с этим вызовом». «Не могу с уважением относиться к зарубежным компаниям, ушедшим с российского рынка», — сказал Дворкович.

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