«Я думаю о мирных жителях Украины». Аркадий Дворкович выступил против войны
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, в прошлом занимавший высокие посты в Кремле и правительстве РФ, выступил против войны России с Украиной. Об этом он заявил в интервью американскому журналу Mother Jones.
Войны — это худшее, с чем человек может столкнуться в жизни. Любая война. Где угодно. В том числе и эта война. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и чаяния, замораживают или разрушают отношения и связи.
Дворкович рассказал, что ФИДЕ выступает против «этой войны и всех войн», и осуждает любое использование военных средств для разрешения политических конфликтов.
Я думаю о мирных жителях Украины, включая многих игроков, которые находятся в опасности и не могут участвовать в соревнованиях или даже думать о шахматах во время войны. ФИДЕ сделает все возможное, чтобы вернуть украинцев и всех остальных к шахматам, когда позволят условия.
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Дворкович заявил, что Международная шахматная федерация добивается того, чтобы в России и Беларуси не проводили официальные шахматные турниры, а игрокам не позволяли представлять Россию или Беларусь в официальных или рейтинговых соревнованиях, «пока не закончится война и украинские игроки не вернутся к шахматам».
Я знаю, что многие связи уже разрушены. И некоторые дружеские отношения вряд ли удастся восстановить. Но я мечтаю о том, чтобы украинские и российские шахматисты снова соревновались друг с другом. Не друг против друга, а вместе.